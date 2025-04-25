То, что предлагает Трамп, — это очевидное поощрение диктатора. Это фактическое возвращение Путина в мировой клуб политиков высшего уровня и зелёный свет на подготовку дальнейшей агрессии. На наших глазах Америка из гаранта стабильности и безопасности в мире превращается в пособника агрессоров и диктаторов.

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Эта война является частью стратегических планов Путина по пересмотру итогов холодной войны. Это — геополитический реванш российской империи против Запада и попытка вернуть мир буквально в XIX век. К сожалению, Трамп, даже не вдаваясь в возможные свои специфические связи с российскими спецслужбами, по своему типажу, по поведению, по всей своей биографии органически вписывается в путинскую концепцию пересмотра мирового порядка.

Трамп не понимает, что такое переговоры и правовой процесс: для него всё должно решаться по законам мафиозных разборок — не через институты и нормы, а через "понятия". Путин ему близок и понятен, а либеральная концепция Свободного мира, основанная на поиске компромиссов, — совершенно чужда.

У этой войны не может быть промежуточного финала. Цель Путина была, есть и остаётся — ликвидация украинского государства. Война стала двигателем его режима. Легитимность Путина — это война. Она пронизала все поры российского общества, поэтому Путин не собирается из неё выходить.

Совершенно очевидно, что сейчас Путин хочет получить передышку, чтобы затем пойти дальше. Поэтому так называемые мирные инициативы Трампа будут иметь далеко идущие геополитические последствия. Тот мир, к которому мы привыкли, попросту рушится.