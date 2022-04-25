'Ломают судьбы, убивают школу': в России устроили истерику из-за нового наказания фигуристов

Российское фигурное катание понесет огромные потери после отмены проведения в стране этапа Гран-при, а также продления отстранения спортсменов от международных соревнований. При этом внутренние турниры не смогут компенсировать отсутствие зарубежных стартов.

Такое мнение в интервью порталу Чемпионат.com выразила тренер Татьяна Тарасова, комментируя решения Международного союза конькобежцев (ISU). По ее словам, организация рушит судьбы и карьеры фигуристов из России.

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"Решение ISU – самая настоящая глупость и беспомощность. Я очень расстроена. Мне жаль, что у наших фигуристов отобрали возможность выступать. ISU ломают судьбы самых талантливых мальчиков и девочек в мире. Такие несправедливые решения убивают российскую школу фигурного катания. Внутренние соревнования никогда не смогут компенсировать международные", – заявила Тарасова.

Ранее Тарасова устроила истерику из-за отстранения российских фигуристов и назвала ISU бандитами.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый российской призер Олимпийских игр Александр Жулин заявил, что фигуристам из РФ осталось участвовать в чемпионате Армении.