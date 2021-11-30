Вице-чемпионка мира обвинила Россию в убийстве фигурного катания

Вице-чемпионка мира в составе сборной СССР по фигурному катанию Анна Леванди считает, что подход России к тренировкам убивает фигурное катание, как вид спорта. 56-летняя москвичка сделала такое заявление в интервью RT, отметив, что это данность, которую невозможно изменить.

Из-за того, что в России заниматься фигурным катанием начинают с очень юного возраста, остальным странам тяжело конкурировать с РФ на международных турнирах.

"Да, это в какой-то степени убивает фигурное катание как вид спорта, в остальных странах люди просто перестают приводить своих детей на катки", – отметила Анна.

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56-летняя Леванди, которая сейчас работает тренером в Эстонии, назвала разницу в тренировочном процессе.

"У нас [в Эстонии] дети в четыре года на льду кубики собирают, а не прыгают двойные прыжки", – рассказала заслуженная фигуристка.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская фигуристка Камила Валиева в 15 лет установил новый мировой рекорд. За свою короткую программу уроженка Казани получила 87,42 балла, что до этого не удавалось ни одной спортсменке.

Таким образом Валиева стала абсолютной чемпионкой. Она является обладательницей всех высших достижений в истории фигурного катания: в короткой программе, в произвольной и в сумме.