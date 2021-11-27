Российская фигуристка стала абсолютной рекордсменкой мира. Видео выступления

15-летняя российская фигуристка Камила Валиева на Гран-при России в Сочи установил новый мировой рекорд. За свою короткую программу уроженка Казани получила 87,42 балла, что до этого не удавалось ни одной спортсменке.

Таким образом Валиева стала абсолютной чемпионкой. Камила является обладательницей всех высших достижений в истории фигурного катания: в короткой программе, в произвольной и в сумме.

Свой танец Валиева исполнила под композицию In Memoriam российского композитора Кирилла Рихтера. Трогательная и немного грустная фортепианная музыка перекликается с хореографией от Даниила Глейхангауза. И в выступлении и в музыке одинаковый порядок элементов и финальная поза.

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"Мне на руку садится бабочка, и я как бы всю программу следую за ней, как за мечтой. И в конце программы я ее ловлю, отпускаю с той мыслью, что я достигла мечты и теперь спокойна", – в одном из интервью рассказал Валиева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Камила Валиева выиграла Гран-при Канады, установив два мировых рекорда.

Девушка набрала максимальное количество балов в произвольной программе, а также стала первой по сумме баллов за короткую и произвольную программы.