Вице-чемпиона Олимпиады раздавил поезд по дороге на тренировку

В четверг утром в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 30-летний винг регбийного клуба Castres Olympique Джосая Райсуке. По информации Lequipe, его автомобиль был сбит поездом на железнодорожном переезде недалеко от тренировочного центра команды в Левезу – пригороде Парижа, расположенному к западу от французской столицы, примерно в 16 км от центра города.

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Инцидент произошёл, когда спортсмен направлялся на тренировку. Райсуке выступал за Castres с 2021 года, провёл за клуб более 60 матчей и в 2022 году дошёл до финала чемпионата Top 14, где его команда уступила "Монпелье". После трагедии игроков клуба освободили от занятий, для них была организована психологическая помощь.

Райсуке перебрался во Францию в 2015 году и два сезона провёл в составе "Стад Франсе". Затем он выступал за "Невер" в Pro D2 (2017–2021), откуда и перешёл в Castres. Летом 2024 года он завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Париже в составе сборной Фиджи по регби-7, уступив в финале Франции. Недавно игрок подписал контракт с клубом "Брив" на два следующих сезона.

После трагедии Лига объявила о переносе ближайшего матча Castres против "Клермона", который должен был состояться в субботу в 14:30. Многие клубы чемпионата выразили соболезнования в соцсетях.

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