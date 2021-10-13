Валуев "прошелся" по Хабибу, усомнившись в его "здравом уме"

Депутат Госдумы России Николай Валуев возмутился словами чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, который пошутил над награждением избитого дагестанцами пассажира московского метро.

Россиянин опубликовал фото своего бывшего соперника ирландца Конора Макгрегора, сопроводив снимок якобы его словами: "А где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы".

Валуев считает, что адекватный человек не будет насмехаться над героическим поступком.

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"Разве в здравом уме человек будет выгораживать тех, кто вел себя как животные? Я очень в этом сомневаюсь. У меня о Хабибе было другое мнение", – заявил парламентарий в интервью Metaratings.

Напомним, что 4 октября три жителя Дагестана избили Романа Ковалева, который вступился за девушку. 25-летнему москвичу сломали нос и орбиты глаза. После задержания на хулиганов завели три уголовных дела: покушение на убийство, хулиганство и применение насилия к представителю власти. Участникам избиения грозит до 20 лет тюрьмы.

11 октября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вручил медаль "Доблесть и отвага" Роману Ковалеву.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валуев посоветовал чемпиону мира WBO, IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Александру Усику хорошо подумать, прежде чем ехать в Крым.