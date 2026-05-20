В Украине впервые состоится киберспортивный турнир Red Bull ClassiCS

В Украине стартует Red Bull ClassiCS – турнир по Counter-Strike 2, возвращающий игроков к классике. Легендарные карты, конкурентный формат и настоящая борьба за звание лучшей CS2-команды Украины.

Турнир открыт для всех украинских команд.

Онлайн-квалификации пройдут 23-24 и 30-31 мая, а Национальный финал в LAN-формате состоится 6-7 июня в Киеве на фестивале FANCON в МВЦ.

Участие бесплатное. Регистрация уже открыта.

Red Bull ClassiCS Украина собирает игроков и фанатов киберспорта, чтобы еще раз напомнить, почему классика остается актуальной вне зависимости от времени. Турнир станет местом встречи разных поколений геймеров – от тех, кто помнит первые LAN-турниры, до новой волны игроков, открывающих для себя культовые дисциплины сегодня.

Турнир проходит на классических и актуальных картах CS:

Aztec, Tuscan, Cache, Cobblestone, Dust2, Anubis и Vertigo.

Участники будут соревноваться за право стать чемпионами Red Bull ClassiCS Украина 2026 и доказать, что у настоящего скила нет срока давности.

Турнир состоит из трех этапов:

Онлайн-квалификация #1 – 23-24 мая

Онлайн-квалификация #2 – 30-31 мая

Национальный финал в Киеве – 6-7 июня

Сильнейшие коллективы онлайн-этапов получат приглашение на оффлайн-финал, где будут соревноваться за звание чемпионов Red Bull ClassiCS Украина 2026 года.

Победители Национального финала получат в подарок невероятный опыт 2-дневного пребывания на Буткемпе команды NAVI, чтобы почувствовать, как это быть профессиональной командой и вместе тренироваться перед важными турнирами. Победители получат лучшее оборудование в своем классе для киберспортсменов Logitech G PRO series.

Red Bull ClassiCS – это не только о ностальгии, но и о духе соревнования, комьюнити и атмосфере настоящего киберспорта, объединяющего игроков уже много лет. Турнир проходит при поддержке технического партнера ПК ASGARD.

Сайт турнира: www.redbull.ua/classiCS