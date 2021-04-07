В США застрелили бывшего бойца MMA

Михаил Морозов Другие виды спорта 16:27, 7.04.2021 Обновлено: 16:53, 7.04.2021

Бывшего бойца смешанных единоборств (MMA) 30-летнего Тайлера Иста застрелили в ходе бытового конфликта в американском штате Нью-Мексико.

Согласно информации издания MMAJunkie, полиция приехала на место преступления, получив звонок, в котором сообщалось о домашнем насилии. По результатам расследования стало известно, что Ист нанес огнестрельное ранение своей девушке в ходе конфликта и выволок ее на улицу. После этого в него якобы выстрелил неизвестный мужчина, находившийся в доме.

Бывший боец MMA скончался на месте, а его подругу госпитализировали. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное. Убийца Иста якобы покинул место происшествия до приезда полиции. Его личность еще не установлена.

Отмечается, что ранее Тайлер неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные правонарушения. В частности, его обвиняли в похищении людей, ночной краже со взломом, избиении с отягчающими обстоятельствами и подкупе свидетелей.

Ист провел 21 бой на профессиональном уровне в период 2009 по 2016 год и выиграл 16 из них. Он был братом экс-бойца UFC Коди Иста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в ходе драки убили двукратного чемпиона по MMA Алана Хадзиева.

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