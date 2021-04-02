У США боєць MMA втратив палець під час поєдинку. Відео

Канадський боєць MMA Хетаг Плієв отримав страшну травму в поєдинку проти американця Девіна Гудейла під час вечора змішаних єдиноборств Cage Fury FC 94, який пройшов у США.

Як повідомляє видання ESPN, після одного з ударів суперника ногою безіменний палець на лівій руці Плієва був зламаний. Незважаючи на це, він продовжив бій.

У другому раунді протистояння Гудейл схопив канадця за рукавичку, внаслідок чого його пошкоджений палець повністю відірвався. Фото можна подивитися за посиланням (не для людей зі слабкими нервами, 18+).

Хетаг був готовий виходити й на наступну п'ятихвилинку, але його тренери побачили, з якою серйозною проблемою зіткнувся їхній підопічний, і зупинили поєдинок.

Після цього персонал арени почав пошуки постраждалої кінцівки Плієва. На щастя для нього, палець був знайдений та успішно пришитий назад. Його засмутило тільки те, що Гудейлу присудили перемогу технічним нокаутом.

Для канадця ця поразка стала другою в кар'єрі, у його активі п'ять перемог. Його суперник виграв уже четвертий бій із чотирьох у професіоналах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шведський боєць MMA Антон Туркаль нокаутував опонента за 13 секунд, встановивши рекорд промоушена Brave FC.