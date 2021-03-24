В Швейцарии трагически погибла чемпионка мира по сноуборду

Французская чемпионка мира по сноуборду Жюли Помагальски погибла в результате схода лавины в швейцарских Альпах в возрасте 40 лет.

Как сообщает издание Ski Chrono, под снежными завалами оказались она и Бруно Путелли, который работал гидом. Бригада спасателей оперативно прибыла на место происшествия, но они вынуждены были лишь констатировать смерть Помагальски и Путелли.

В 1999 году Жюли стала чемпионкой мира по сноуборд-кроссу, а в 2003-м – вице-чемпионкой мира в параллельном гигантском слаломе. На ее счету девять побед на этапах Кубка мира по сноуборду и первое место в общем зачете на КМ в 2004 году. Помагальски также принимала участие в Олимпийских играх 2002 и 2006 годов. На них она дважды заняла шестое место.

После окончания профессиональной карьеры француженка управляла спортивным магазином и лыжной школой на одном из зимних курортов.

Жюли была внучкой Жана Помагальски, который в 1934 году изобрел первый лыжный подъемник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 19-летний хоккеист умер после попадания шайбы в голову.