В Швейцарии трагически погибла чемпионка мира по сноуборду
Французская чемпионка мира по сноуборду Жюли Помагальски погибла в результате схода лавины в швейцарских Альпах в возрасте 40 лет.
Как сообщает издание Ski Chrono, под снежными завалами оказались она и Бруно Путелли, который работал гидом. Бригада спасателей оперативно прибыла на место происшествия, но они вынуждены были лишь констатировать смерть Помагальски и Путелли.
В 1999 году Жюли стала чемпионкой мира по сноуборд-кроссу, а в 2003-м – вице-чемпионкой мира в параллельном гигантском слаломе. На ее счету девять побед на этапах Кубка мира по сноуборду и первое место в общем зачете на КМ в 2004 году. Помагальски также принимала участие в Олимпийских играх 2002 и 2006 годов. На них она дважды заняла шестое место.
После окончания профессиональной карьеры француженка управляла спортивным магазином и лыжной школой на одном из зимних курортов.
Жюли была внучкой Жана Помагальски, который в 1934 году изобрел первый лыжный подъемник.
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