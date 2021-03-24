У Швейцарії трагічно загинула чемпіонка світу зі сноуборду

Французька чемпіонка світу зі сноуборду Жюлі Помагальскі загинула у віці 40 років у результаті сходу лавини у швейцарських Альпах.

Як повідомляє видання Ski Chrono, під сніговими завалами опинилися вона та Бруно Путеллі, який працював гідом. Бригада рятувальників оперативно прибула на місце події, але вони змушені були лише констатувати смерть Помагальскі та Путеллі.

У 1999 році Жюлі стала чемпіонкою світу зі сноуборд-кросу, а в 2003-му – віцечемпіонкою світу в паралельному гігантському слаломі. На її рахунку дев'ять перемог на етапах Кубку світу зі сноуборду та перше місце в загальному заліку на КС у 2004 році. Помагальскі також брала участь в Олімпійських іграх 2002 і 2006 років. На них вона двічі посіла шосте місце.

Після закінчення професійної кар'єри француженка управляла спортивним магазином і лижною школою на одному з зимових курортів.

Жюлі була онукою Жана Помагальскі, який у 1934 році винайшов перший лижний підйомник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії 19-річний хокеїст помер після влучення шайби в голову.