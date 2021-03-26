В России фаната волейбольной команды избили во время церемонии награждения. Видео

В Санкт-Петербурге во время церемонии награждения Кубка европейской конфедерации, победителем которого стало московское "Динамо", случился крайне неприятный инцидент.

Как сообщает издание Sport24.ru, болельщик столичного клуба Дмитрий Соловьев решил отпраздновать триумф вместе со своими любимчиками, поэтому выбежал на сцену в момент празднования. Один из работников службы безопасности вытащил его из круга радующихся "динамовцев" и начал грубо скручивать фаната. В этом ему помогали и другие стюарды, которые быстро среагировали на ситуацию.

Болельщика увезли с арены на машине скорой помощи. По информации информагентства "Чемпионат", у него было подозрение на перелом шейных позвонков, но оно не подтвердилось.

Отметим, что в финальном противостоянии Кубка ЕКВ, который является вторым по силе волейбольным еврокубком, "Динамо" обыграло "Зенит" из Санкт-Петербурга. В первом матче москвичи победили в упорной борьбе со счетом 3:2 по сетам, а судьба второго поединка решилась в четырех партиях (3:1).

Как сообщал OBOZREVATEL, игрока московского "Локомотива" избили соперники из команды "Чертаново" после матча Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).