У Росії фаната волейбольної команди побили під час церемонії нагородження. Відео

У Санкт-Петербурзі під час церемонії нагородження Кубка європейської конфедерації, переможцем якого стало московське "Динамо", трапився вкрай неприємний інцидент.

Як повідомляє видання Sport24.ru, уболівальник столичного клубу Дмитро Соловйов вирішив відсвяткувати тріумф разом зі своїми улюбленцями, тому вибіг на сцену в момент святкування. Один з працівників служби безпеки витягнув його з кола "динамівців", які раділи трофею, та почав грубо скручувати фаната. У цьому йому допомагали й інші стюарди, які швидко зреагували на ситуацію.

Вболівальника забрали з арени на машині швидкої допомоги. За інформацією інформагентства "Чемпіонат", у нього була підозра на перелом шийних хребців, але вона не підтвердилося.

Відзначимо, що в фінальному протистоянні Кубка ЄКВ, який є другим за силою волейбольним єврокубком, "Динамо" обіграло "Зеніт" із Санкт-Петербурга. У першому матчі москвичі перемогли у запеклій боротьбі з рахунком 3:2 за сетами, а доля другого поєдинку вирішилася в чотирьох партіях (3:1).

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравця московського "Локомотива" побили суперники з команди "Чертаново" після матчу Юнацької футбольної ліги (ЮФЛ).