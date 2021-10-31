В ММА провели бой между мужчиной и женщиной, вызвав отвращение у фанатов. Видео

Поклонники смешанных единоборств (ММА) были шокированы поединком на турнире в Польше, где женщина-боец была избита противником-мужчиной. Шоу проходило в отеле в польском городе Ченстохова.

Ула Секач – армрестлер и инструктор по фитнесу, которая регулярно демонстрирует свои выпуклые бицепсы в интернете. Но их оказалось недостаточно, чтобы защитить ее от Петра Муабоя Лисовского, который описывает себя как "185 см чистого секса".

Видео дня

На видео боя можно увидеть, как эта пара обменивается довольно скучными ударами, прежде чем Муабой наносит пару плотных оплеух по лицу Секач.

Затем мужчине удается перевернуть соперницу на спину.

Она пытается вырваться из захвата и наносит несколько ударов, которые попадают в голову Муабоя.

После этого Петр прижимает оппонентку, делая ее неспособной защищаться, и рефери вмешивается, чтобы закончить бой.

После того, как видео появилось в Twitter, фанаты ММА поспешили осудить зрелище.

Один написал: "Как разрешили такое? Это ужасно".

Другой добавил: "К черту всех, кто в этом участвовал. То, что на видео выглядит отвратительно".

Пользователь с ником Мистер Би описал ситуацию словами: "Что это, черт возьми, за несравненное г*вно?!".

Юзер под ником Мартин написал: "Это абсурд".

А другой добавил: "Это не ММА".

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