В Литве чемпионат Европы по фигурному катанию полностью посрамил российских пропагандистов. Фотофакт

Чемпионат Европы по фигурному катанию, который с 10 по 14 января проходил в литовском Каунасе, привлек к себе огромное внимание. Только в третий день первенства турнир посетили 12 тысяч болельщиков, выкупив все билеты на трибуны "Жальгирис-Арены".

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Как сообщается, организаторы даже выпустили ограниченный тираж билетов на этот день соревнований (вместо пригласительных) по 120 евро каждый – билеты продали буквально за 15 минут.

Отметим, что перед началом и во время континентального первенства, все российские пропагандистские СМИ убеждали своих читателей в том, что без российских фигуристов, ЧЕ обречен на провал.

"Во время показательных выступлений и программ трибуны остаются заполнены лишь на четверть, а трансляция не вызывает интереса у зрителей спортивных каналов", – утверждали российские "журналисты".

В тоже время фотографии с выступлений фигуристов демонстрировали совершенно иную картину.

Как сообщал OBOZ.UA, Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение российских и беларуских спортсменов от своих соревнований. В организации вновь подчеркнули, что участие в турнирах спортсменов из этих стран невозможно во время войны в Украине.

Отметим, что в анонсе к чемпионату Европы по фигурному катанию ISU изначально отказался публиковать фотографию экс-россиянки Анастасии Губановой. 21-летняя уроженка Тольятти является действующей победительницей континентального первенства.

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