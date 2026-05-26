В Иране казнили бывшего чемпиона ММА, тренера и международного рефери

Голамреза Хани Шекараба – экс-чемпион по смешанным единоборствам (ММА), тренер и международный рефери был казнен в Иране, сообщает Медиацентр судебной власти страны. Приговор был вынесен по обвинению в шпионаже в пользу Израиля и вступил в силу после его подтверждения Верховным судом.

По версии иранских силовых структур, Хани Шекараб являлся одним из оперативных руководителей Моссада за рубежом. Следствие утверждало, что он использовал занятость в спорте и частые поездки в соседние страны для установления контактов с израильской разведкой, после чего был завербован.

По данным обвинения, уже в роли резидента он занимался вербовкой людей внутри Ирана и, с одобрения офицеров Моссада, направлял их на выполнение различных заданий. Агентство Fars News, близкое к силовым структурам, накануне сообщило о вынесении приговора, отметив, что решение было принято по итогам судебных слушаний с учётом доказательной базы и позиции защиты.

Место приведения приговора в исполнение официально не раскрывалось. Правозащитная организация HRANA фиксирует резкий рост числа казней по политическим и связанным с безопасностью делам с момента начала военного конфликта: за этот период были казнены 37 человек по аналогичным обвинениям.

Согласно ежегодному докладу HRA, только в 2025 году в Иране были казнены не менее 2063 человек, включая 61 женщину и двух несовершеннолетних, ещё 172 человека получили смертные приговоры.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2022 году иранский футболист Амир Реза Наср Азадани оказался в числе 28 человек, которых власть Ирана приговорила к смертной казни за участие в протестах. Спортсмена обвинили в "ведении войны против Бога".

