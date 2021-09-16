В экстремальную погоду вырастают крылья: героиня Олимпиады едет за "золотом" чемпионата мира. Эксклюзив

16 сентября в Копенгагене стартует чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, куда за первым своим титулом едет двукратный призер Олимпиады-2020 в Токио каноистка Людмила Лузан.

Во время общения с OBOZREVATEL Лузан призналась, что еще толком не была дома после Олимпийских игр в Японии, но уже успела победить на турнире в США, куда чудом добралась.

– У вас получается очень изматывающий сезон. Остались еще какие внутренние ресурсы на чемпионат мира после двух золотых медалей Евро и двух наград Олимпиады-2020?

– Оставила почти все силы в Токио, но за последнее время насобирала еще. Думаю, что меня хватит на чемпионат мира, потому что мотивация очень сильная. Хочется себя достойно проявить, так как после Олимпиады на мне больше ответственности. Есть медали и хочется себя показать еще лучше. Тем более, что титула чемпионки мира у меня еще не было. И, может быть, впервые появится. Очень хочу, чтобы все удалось, и эта мечта осуществилась.

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– А что еще у вас в этом году было впервые?

– Впервые была Олимпиада. Я к ней очень долго шла. И счастлива, что мне удалось завоевать две из двух возможных медалей. Это для меня огромное счастье. Конечно, хотелось "золото", поскольку это самое высокое достижение, которое может быть, но надеюсь, что в Париже мне удастся достичь этой цели.

– Какие были условия для соревнований гребцов на Олимпиаде? Ведь японскую погоду не ругал только ленивый.

– Для меня в Токио погода была вообще идеальная – правый ветер, а я гребу справа, и мне это очень подходит. Да, присутствовала небольшая волна, но для меня это не проблема, я люблю экстремальную погоду. Наоборот, это поднимает мой дух, с удовольствием выхожу на старт и не боюсь никаких трудностей. У меня вырастают крылья, и я иду навстречу стихии.

Да, многие жаловались на погоду, говорили, что им не нравится канал, но я сразу ехала в Японию с мыслью, что это будет моя Олимпиада, и все мне понравится. Так и получилось.

– Нынешний тренер сборной Украины Юрий Чебан известен своим финишем на 200-метровке, когда на последних метрах толкал лодку вперед и выпадал из нее. А девушки такое делают?

– Да, конечно. Конкуренция очень плотная, и у нас такое бывает. Мы заезжаем практически одновременно на финиш, все решают доли секунды, и кто быстрее выполнит подсед – выкинет лодку вперед, у того есть шансы подняться на два-три места. А тот, кто этого не сделает, рискует проиграть. В гребле есть свои тонкости, я бы даже сказала хитрость. И кто правильно ее использует, подгадывает, может показать неожиданный результат.

– Вам часто приходилось так купаться, потому что и вода бывает холодная, и волосы мочить не хочется?

– Я еще ни разу не выпадала на финише, наверное, у меня более аккуратный подсед. Но все может быть, надо смотреть по ситуации.

– В свое время вы были призером Юношеских Олимпийских игр. Не было проблем с переходом во взрослый спорт? Не боялись, что не сможете показывать там такие же высокие результаты?

– Не было такого, что мне было тяжело перейти с того результата, на достаточно высокий во взрослом спорте. Наоборот – я была спокойной, потому что знала, что готова. Я должна сделать то, что должна. И это мне удалось. Я хотела отнестись к Олимпиаде больше, как празднику, и пройти его с удовольствием. Потому что сам путь на Игры – тяжелый. Могут быть и взлеты, и падения. Все может быть – и страшные мозоли. Многие видели мои руки, так как фото разлетелись по интернету. Но когда ты подходишь в форме на старт, то уже получаешь удовольствие, выполняешь четко поставленную работу и знаешь, сколько к этому шел.

– Что за история у вас получилась с вылетом на Суперкубок в Оклахоме?

– Так сложились обстоятельства, что мне открыли визу в США за день до соревнований. Я уже и не думала, что получится поехать. Наша команда полетела, а я осталась в Украине и даже строила планы, что несколько дней отдохну, а потом начну готовиться к чемпионату мира. И в последний момент мне приходит сообщение, что ваша виза открыта. Я бросаю все дела, беру вещи, весло и лечу в аэропорт. Прохожу настоящий квест с теми билетами, тестами на коронавирус. Но все получается.

Я прилетаю в США в 12 ночи, ложусь спать, но уже в 7 утра встаю и иду на старт настраивать лодку. Очень интересная поездка, и я очень счастлива, что мне удалось полететь. Так должно было произойти, и я, как и планировала, выиграла эту дистанцию. Я давно на нее нацеливались. Я знала, что после Олимпиады хочу поехать туда и выиграть. И все удалось.

– Вам часто удается выйти куда-то в вечернем платье, сделать прическу макияж? Уверенно чувствуете себя на каблуках?

– Вечерние платья – вообще редкость, и такая возможность возникает нечасто. И только когда какой-то праздник, то действительно можно почувствовать себя красивой девушкой. Обычно мы находимся в спортивном режиме, и нам некуда ходить в таких образах. На каблуке чувствую себя уверенно, он у меня невысокий. Но вообще мне нравится такой образ.

– Вы, безусловно, красивая девушка, но мужчины не бояться вот таких сильных дам, которые идут навстречу стихии?

– Я думаю, что именно сильные мужчины не бояться, потому что они уверены в себе. И женская сила – это точно не какой-то минус.

– Ваше сердце еще свободно?

– Занято (смеется). Но больше ничего не скажу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Токио украинские каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова стали вторыми на дистанции в 500 метров.