Украинский чемпион мира и 11-кратный призер Паралимпиад умер в 33 года

Известный украинский пловец Денис Дубров умер на 34-м году жизни, сообщает в Facebook Федерация плавания города Днепр. Какие-либо подробности трагедии не уточняются.

OBOZREVATEL вместе со всем спортивным обществом Украины выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

Все желающие могут финансово поддержать семью Дениса, сделав небольшое пожертвование: 5355 5712 8459 6319 Лиза Цицарова, родная сестра.

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Дубров за свою спортивную карьеру 11 раз поднимался на пьедестал почета Паралимписйких игр.

На Параиграх в Рио в 2016 году Денис выиграл золотую медаль и установил мировой рекорд на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S10 - соревнования среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Уроженец Днепра уверенно выиграл заплыв, показав результат 54,71 сек.

В августе прошлого года Дубров на Паралимпиаде в Токио завоевал "золото" в заплыве на 200-метровке комбинированным стилем.

Также в активе Дениса победа на чемпионатах Европы-2014 и трижды на ЧЕ-2016. В 2014 стал двукратным чемпионом мира-2016.

Действующий рекордсмен Украины на дистанции 200 комплексным плаванием. В 2016 году Денис награжден орденом "За заслуги" ||| ст.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 мая чемпион Украины по легкой атлетике и талантливый фотограф Александр Сербинов погиб в бою с российскими оккупантами в Харьковской области.