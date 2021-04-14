Усик провел бой с Ломаченко "без ринга и перчаток", чтобы выяснить "кто круче". Видео

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) и экс-чемпион мира в трех весовых категориях, двукратный чемпион Олимпийских игр Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) приняли участие в компьютерном бою.

Оба титулованных спортсмена в трех раундах определили сильнейшего в виртуальном единоборстве.

"Новая легенда! Выясняем с Александром Усиком кто круче, независимо от весовых категорий, без ринга и перчаток", – говорится под видео в Telegram-канале боксеров.

По итогам трех раундов победил Ломаченко.

Отметим. что ранее киберспортивный медиахолдинг WePlay Esports вместе с Ломаченко и Усиком создал компанию для проведения файтинг-турниров. На базе организации будут проходить WePlay Ultimate Fighting League (WUFL).

Первый сезон WePlay Ultimate Fighting League прошел с 25 марта по 11 апреля в трех дисциплинах: Mortal Kombat 11, SOULCALIBUR VI и Tekken 7.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик и Ломаченко станут героями новой компьютерной игры под названием eSports Boxing Club (ESBC).