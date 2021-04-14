Усик провів бій із Ломаченком "без рингу та рукавичок", щоб з'ясувати "хто крутіший". Відео

Абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик (18-0, 13 КО) й ексчемпіон світу в трьох вагових категоріях, дворазовий чемпіон Олімпійських ігор Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) взяли участь в комп'ютерному бою.

Обидва титуловані спортсмени в трьох раундах виявили сильнішого у віртуальному єдиноборстві.

"Нова легенда! З'ясовуємо з Олександром Усиком хто крутіший, незалежно від вагових категорій, без рингу і рукавичок", – ідеться під відео в Telegram-каналі боксерів.

За підсумками трьох раундів переміг Ломаченко.

Зазначимо., що раніше кіберспортивний медіахолдинг WePlay Esports разом із Ломаченком і Усиком створив компанію для проведення файтинг-турнірів. На базі організації будуть проходити WePlay Ultimate Fighting League (WUFL).

Перший сезон WUFL вiдбувся з 25 березня по 11 квітня в трьох дисциплінах: Mortal Kombat 11, SOULCALIBUR VI і Tekken 7.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик і Ломаченко стануть героями нової комп'ютерної гри під назвою eSports Boxing Club (ESBC).