Усик провів бій із Ломаченком "без рингу та рукавичок", щоб з'ясувати "хто крутіший". Відео

Максим Іншаков Інші види спорту 21:37, 14.04.2021 Оновлено: 21:48, 14.04.2021

Абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик (18-0, 13 КО) й ексчемпіон світу в трьох вагових категоріях, дворазовий чемпіон Олімпійських ігор Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) взяли участь в комп'ютерному бою.

Обидва титуловані спортсмени в трьох раундах виявили сильнішого у віртуальному єдиноборстві.

"Нова легенда! З'ясовуємо з Олександром Усиком хто крутіший, незалежно від вагових категорій, без рингу і рукавичок", – ідеться під відео в Telegram-каналі боксерів.

За підсумками трьох раундів переміг Ломаченко.

Зазначимо., що раніше кіберспортивний медіахолдинг WePlay Esports разом із Ломаченком і Усиком створив компанію для проведення файтинг-турнірів. На базі організації будуть проходити WePlay Ultimate Fighting League (WUFL).

Перший сезон WUFL вiдбувся з 25 березня по 11 квітня в трьох дисциплінах: Mortal Kombat 11, SOULCALIBUR VI і Tekken 7.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик і Ломаченко стануть героями нової комп'ютерної гри під назвою eSports Boxing Club (ESBC).

Коментувати
Спорт Інші види спорту

Дивіться також

Клімкін: Путін хоче відсікти Україну від Чорного моря і жорстко торгуватиметься з Байденом

У Києві помер легендарний автор пам'ятників Михайлу Грушевському та Олесю Гончару

У Криму заявили, що води для російських туристів, які відмовилися від Туреччини, може не вистачити

У Києві продовжили жорсткий локдаун до 30 квітня. Інфографіка, відео

Українка про СІЗО в Дубаї: ставилися як до собак, облапували