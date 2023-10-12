Украинский шахматист погиб на войне через несколько месяцев после мобилизации

Украинский шахматист Роман Хитрич из Бердичева (Житомирская область) погиб 7 октября, освобождая Украину от оккупантов на Сватовском направлении на Луганщине. 43-летний Хитрич был кандидатом в мастера спорта, судьей и тренером.

Роман в свое время работал педагогом-организатором в бердичевском МЦ "Юность", специалистом в МЦ "Спорт для всех", тренером-преподавателем в житомирской ДЮСШ № 1.

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"Его всегда окружала детвора, которой Роман с любовью и вдохновением открывал секреты мира под названием "шахматы", уча класть на лопатки королей. Неизменно активно участвовал в шахматных форумах, которые проходили на Житомирщине", - говорится в некрологе в Facebook Бердичевского горсовета.

Роман Хитрич был мобилизован несколько месяцев назад. После прохождения учебы, попал в 66-ю отдельную механизированную бригаду им. Мстислава Храброго, где служил солдатом.

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