Украинский пловец назвал неожиданную причину, почему не смог взять 'золото' Олимпиады-2020

Украинский пловец Михаил Романчук, который стал вице-чемпионом Олимпиады-2020 в заплыве на 1500 метров, признался, что ему было непривычно соревноваться утром. По его словам, разница во времени между Украиной, Японией и США повлияли на результат.

Об этом сам Романчук заявил в интервью Суспільне. Он подчеркнул, что рад завоеванной медали.

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"Доволен вторым местом, потому что для меня это необычная практика – соревноваться утром. Все-таки у нас четыре утра, а в Америке – вечер. Это также сыграло большую роль. Но таковы реалии нашей жизни, и все были в одинаковых условиях. И я не могу сказать, что кто-то победил потому, что изменили расписание. Все были в одинаковых условиях, и американец оказался сильнее. Но я очень мотивирован на следующий сезон и олимпийский цикл, который будет меньше. Будем готовиться в Париж и параллельно показывать лучшие результаты", – сказал Михаил.

Напомним, для пловца медаль в заплыве 1500 метров стала второй на Олимпиаде-2020. Ранее он завоевал "бронзу" на 800 метрах.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Элина Свитолина вошла в историю, выиграв для страны первую медаль Олимпийских игр в этом виде спорта.