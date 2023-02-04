Украинский дзюдоист спас на войне четверых побратимов, а сам погиб

Украинский дзюдоист Владислав Шейн погиб на войне во время выполнения боевого задания, сообщает портал "Янголи спорту". 21-летний спортсмен, который учился на 4-м курсе факультета адвокатуры Национального юридического университета, неоднократно боролся за медали на чемпионате Днепропетровской области и всеукраинских турнирах.

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После начала полномасштабного вторжения 24 февраля, несмотря на наличие брони сам пошел в военкомат, чтобы защищать нашу родину. Служил в 233-м отдельном батальоне терробороны. Вместе побратимами освобождал Балаклею, Шевченково, Купянск.

Во время короткого отпуска в октября Влад сделал предложение своей девушке, а уже через два дня отправился воевать на "ноль". В ноябре в районе Сватово (Луганская область) российские оккупанты прорвали линию обороны.

Взяв огонь на себя, Владислав спас жизнь четырех собратьев. Их смогли эвакуировать в госпиталь.

Тело Шейна несколько дней не могли забрать из-за сильных обстрелов. У погибшего героя кроме невесты остались родители и 13-летний брат.

Как сообщал OBOZREVATEL, 38-летний мастер спорта Украины по дзюдо и самбо киевлянин Максим Чумак вместе с побратимами долгое время выполнял опасные задания в Кременских лесах, а в январе 2023 года погиб в боях под Сватово, отказавшись от эвакуации после ранения.

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