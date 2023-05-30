Украинский абсолютный чемпион мира отказался пожимать руку сопернику из Ирана. Момент попал на видео

Украинский пауэрлифтер Иван Чупринко демонстративно отказался пожимать руку спортсмену из Ирана на чемпионате мира по жиму лежа в ЮАР. Наш соотечественник таким образом продемонстрировал свое отношение к представителю страны, которая активно помогает России в войне.

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Чупринко удачно выступил на турнире и завоевал сразу две золотые медали. В весовой категории до 74 килограммов украинец завоевал золото, а кроме того, Иван стал абсолютным чемпионом мира, показав фантастический результат в 300,5 кг, ставший новым рекордом.

На церемонию награждения украинец вышел вместе с местным пауэрлифтером Марселем Форстером и иранцем Амиром Реза Месфорушем. Получив золотую медаль, Чупринко сам протянул руку спортсмену из ЮАР, после чего даже не повернулся в сторону Месфоруша.

Представитель Ирана пытался дважды пожать руку Ивану, но тот ясно дал понять, что не станет этого делать. Месфоруш в ответ пожал плечами, не поняв поступка украинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация тхэквондо (World Taekwondo) начала расследование в отношении России после того, как местная национальная ассоциация включила в свой состав федерацию временно оккупированного Крыма.

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