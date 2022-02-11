Украинская волейболистка-красавица призналась, как стала суперпопулярной в TikTok

Волейболистка "Прометея" и сборной Украины Юлия Герасимова рассказала, как отреагировала на публикацию в TikTok видео, на котором она устроила танцевальный баттл во время матча Лиги чемпионов и стала популярной в сети. Количество просмотров ролика приближается к 30 миллионам.

Своими эмоциями уроженка Одессы поделилась с сайтом Spоrt.ua. И призналась, что теперь и она, и команда стали гораздо популярнее.

"Конечно, же я не ожидала, что такое может произойти. А свой танец я адресовала девочкам, которые находились на площадке и ожидали решения арбитров. В тот момент судьи долго просматривали видеоповтор. Хотелось поддержать и подбодрить коллег.

Видео дня

Мне всегда хочется добавить немного позитива партнерам, пошутить, поднять настроение. Так что здесь не было ничего наигранного. А то, что именно в этот момент меня показывают в эфире, я не знала", – поведала Герасимова.

Также Юля не скрывает, что ей много пишут в социальных сетях, звонят.

"Знаете, что самое приятное? Люди и в Украине, и за рубежом очень доброжелательные, поддерживают меня и желают успехов. Практически не было никакого негатива и пошлости.

Наоборот – интересуются не только моими достижениями, а спрашивают и о команде, о стране. Некоторые даже писали, что теперь будут за нас болеть", – порадовалась девушка.

Напомним, эпизод произошел в январе в поединке еврокубка в Польше. Смотрите, как это выглядело во время трансляции.

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