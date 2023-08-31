Украинка феерически выступила на турнире по конкуру Brussels Masters Rolex

В минувшие выходные в Брюсселе проходил турнир по конкуру Brussels Masters Rolex. В рамках турнира проводился Гран-при 3* (150 см).

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Очень важно отметить, что заработать пропуск на этот турнир очень сложно, для этого требуется высокий рейтинг спортсмена (Longine ranking).

В Гран-при приняли участие топ-100 спортсменов мира, среди которых был олимпийский чемпион Бен Майер, занявший второе место после перепрыгивания в маршруте 150 см и первое место в Гран при 5* (160 см) на этих же соревнованиях.

Среди этой звездной компании оказалась член Национальной сборной по конкуру Анастасия Бондарева. Анастасия прошла маршрут в норме времени и без штрафных очков и попала в перепрыгивание.

По результатам перепрыгивания наша Анастасия заняла 8-е место и попала в призовые места. Она была единственной украинкой на этом Гран-при, и мы хотим поздравить Анастасию и ее партнера Калдера с такой победой.

Сама Настя говорит, что это было очень волнительно и сложно, но она очень довольна результатом и своей работой и своей лошади. Ведь последние 4 месяца эта пара показывает высокие результаты и мы хотим двигаться дальше так же уверенно.

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