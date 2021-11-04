"В Украине в 32 года считают бабушкой": наших футзалисток тушат стереотипами, а капитан сборной играет в Кувейте

Елена Павлова
Елена Павлова
Другие виды спорта
10 минут
2,2 т.
Футзал

В конце октября женская сборная Украины по футзалу второй раз кряду вышла в Финал четырех Евро-2022. Но чтобы дать бой Португалии, Испании и России в марте, украинкам нужно менять менталитет и работать над своей самооценкой. А чтобы не потерять место в европейской элите, нужно найти средства и специалистов, и удержать девушек в спорте.

Проблемы женского футзала в Украине OBOZREVATEL обсудил с капитаном сборной Юлией Форсюк, которая выступает в экзотическом чемпионате Кувейта. И рассказала также о своей жизни в Юго-Западной Азии.

Футзал Сборная Украины Форсюк

– Сейчас настолько выравнивается и женский, и мужской футзал, что стопроцентной уверенности в нашем выходи из группы не было. Из-за ситуации в украинском чемпионате даже были какие-то опасения, потому что очень много девочек без игрового тонуса, некоторые очень долго сидели на карантине. Но было понимание, что мы можем, что потенциально Украина – фаворит группы с Чехией, Бельгией и Финляндией.

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– Самый тяжелый матч получился с чешками (5:4), которые заняли в итоге последнее место в группе. Как так получилось?

– Скорее сказалось волнение. Официальные матчи мы не играли, наверное, больше двух лет. Не было никаких сборов. И только накануне группового этапа девочки провели спарринги с Португалией. Плюс с Чехией был какой-то дисбаланс в игре. После 3:0 в нашу пользу в первом тайме допустили ошибки в обороне, которые привели к быстрым голам. И они, возможно, как-то взбудоражили команду, начался хаос. Слава Богу, удалось удержать победу. И скажу, что Чехия гораздо сильнее и интереснее противостояла нам, чем Бельгия. Но они ей уступили.

Футзал Сборная Украины

– Если у нас большие проблемы в футзале, за счет чего у Украины такая сильная сборная, которая входит в топ-4 в Европе?

– Возможно потому, что в команде достаточно игроков, которые уже много лет занимаются футзалом. Плюс многие игроки выступают за границей – в Испании, России. Мы с Гриценко играем в Кувейте. Это не топ-чемпионат, но подход и тонус есть. К сожалению, команда IMS-НУХТ, которая четыре года подряд была чемпионом Украины, распалась, и девчонки самостоятельно поддерживали форму. Наверное, огромное желание выступить хорошо и профессиональный подход, независимо от ситуации, поспособствовали нашему успеху.

Футзал Сборная Украины

– Как же привлекать девочек в секции, если чемпионат распадается и нужно готовиться самим?

– Когда я пришла к своему первому тренеру, профессионального женского футзала не было. Мы учились и работали. У нас был большой клуб "Беличанка", и благодаря тренеру загорелись идеей выиграть чемпионат, потом поехать на Лигу чемпионов. Он всегда повторял, что у нас будет и чемпионат Европы, и чемпионат мира. Мы жили этой идеей, пока не закончили университет и не стали понимать, что нужно за что-то жить. В итоге много хороших игроков вышли замуж, а кто-то уехал играть за границу.

Футзал Сборная Украины

Сейчас очень сложно кого-то мотивировать, потому что другой чемпионат, детских школ нет, а студенческие команды на слабом уровне. Я горжусь девочками, которые работают в других сферах, но параллельно тренируются. Вот сейчас, чтобы поехать в сборную, они написали заявления за свой счет. У нашего поколения еще есть это желание, но на сколько этого хватит? А молодых девчонок трудно удержать, если ты не платишь им сумасшедшие деньги.

В Европе ситуация лучше – там есть школы, университеты. Только мы куда-то уезжаем, а испанки, итальянки и даже россиянки играют дома. Но может, наш выход в финальную часть Евро кого-то вдохновит.

Футзал Сборная Украины

– Состав финала четырех Евро-2022 будет точно таким же, как и два года назад – Испания, Португалия, Россия и Украина. Это реальная расстановка сил в Европе: топ-4, а дальше пропасть?

– Я бы в эту четверку добавила сборную Италии, которой немного не везет, и она уже второй год подряд попадает в одну группу с Испанией. В Италии поздно спохватились с созданием сборной. Начали ее развивать только тогда, когда узнали, что в 2019 году будет женское Евро. Но Италия своими силами пока не вытягивает, поэтому уже натурализовали троих бразильянок. Остальные команды, которые были в этих четырех отборочных группах, быстро растут.

Португалия, Испания и Россия реально сильно оторвались. Они раньше остальных начали развивать футзал. Но у остальных стран, у той же Швеции или Голландии, есть все возможности их догнать в будущем. Многие даже набирали девочек из большого футбола. И если они решат, что женский футзал им интересен, то через 3-4 года расстановка сил в Европе изменится.

Футзал Сборная Украины Гриценко

– На прошлом Евро Украина стало четвертой, уступив в матче за "бронзу" России только по пенальти. Есть ли у нас шанс в марте прыгнуть выше головы и нанести поражение финалистам 2019 года Испании или Португалии?

– Шанс есть всегда. Нельзя выходить на матч и не верить в собственные силы. Когда я играла в Испании, то ощутила разницу в менталитете. Я много раз говорила нашим девочкам, что мы 100% трудоспособнее их, упорнее и где-то техничнее. Но проблема наших людей в том, что мы слишком неуверенные в себе. Мы боимся совершить ошибку, не хватает спортивной злости.

У Португалии или Испании много опытных игроков из топ-чемпионатов, а у нас очень много хороших девушек закончили карьеру, не имея мотивации или возможности. У них играют девушки за 30, а у нас в 32 года тебя считают чуть ли не бабушкой, мол, ты уже никакая и пора рожать детей. За Испанию играет бразильянка, которой в 38 лет сделали паспорт и пригласили в сборную. И она – топ.

Футзал Сборная Украины Форсюк

В Украине же рано тушат игроков стереотипами, где-то родители не понимают. А сохрани мы костяк сборной на протяжении нескольких лет, думаю, сегодня все было бы по-другому. Поэтому нам предстоит огромный кусок работы. И если получится сыграть обещанные товарищеские матчи с Испанией и Швецией, это будет очень большой опыт. Потому что любая игра заменяет чуть ли не месяц тренировок. И совсем другое психологическое состояние.

– Насколько серьезная разница между большим футболом и футзалом? Вы смогли бы играть на большом поле?

– Сейчас решили, что все клубы украинской Премьер-лиги должны иметь женскую команду. Но поскольку девочек-футболистов в нашей стране не сильно много, то их начали вытаскивать из футзала. И многие, не имея в футзале зарплат и предложений, пошли в футбол, где не теряются и находятся на ключевых ролях.

Футзал Сборная Украины

Но для меня это два разных вида спорта. В футзале работа с мячом однозначно быстрее и даже разными частями стопы. Из-за того, что мы играем на маленькой площадке 40х20, очень быстрый контакт и минимум времени на принятие решений. За 2–3 секунды нужно принять мяч, поднять голову, оценить ситуацию и отдать передачу. Ты все время под прессом, чаще встречаешься с мячом и чаще контактируешь с соперником.

– Мы говорим, что в Украине футзалистки и работают, и играют. А какая ситуация в топ-чемпионатах, какие там зарплаты?

– Скажу, что в Европе в основном тоже не очень большие зарплаты в клубах. Многие девочки тоже параллельно работают даже в Испании и Италии. Возможно, только топовые бразильянки получают там хорошую зарплату. Не знаю, как сейчас, но когда я там играла, могло быть 800-1000 евро. Сейчас 700-800 евро считается достаточно хорошей зарплатой. Но если ты топ-игрок, думаю, она может быть и полторы тысячи. В Италии платят чуть побольше и, если ты реально основной игрок, то можешь получать 1500-2000 евро.

Футзал Сборная Украины

У нас тоже были команды и хорошие зарплаты, но сейчас многие президенты оставили клубы по определенным причинам, и команды распались. Скажу еще, что у нас недостаточно квалифицированных тренеров. Если сравнивать по подходу даже с детскими специалистами в Европе – это небо и земля. Какое может быть развития, когда я вижу не тренировку по футзалу, а урок физкультуры?

И в команде не может быть один тренер и все. У него должен быть штаб, реабилитолог и физиотерапевт. А у нас привыкли, что все обязанности ложатся на тренера – он и психолог, и во время игры может быть врачом, и менеджером, и билеты покупает, и форму ночью набивает.

Футзал Сборная Украины
Футзал Сборная Украины

– Удивилась, что последние два сезона вы играете в Кувейте. Все-таки мусульманская страна, где к женщинам зачастую более строгое отношение, и вряд ли там сильный чемпионат... Как решились?

– Сама от себя не ожидала, моей целью всегда была Европа. Но в самый сложный период в Украине, когда из-за пандемии у нас остановили чемпионат, мне написал менеджер кувейтской команды, что им в состав нужны две девочки. И я подумала, а почему бы и нет? Раньше девочки там играли просто на улицах. Сейчас у женщин идет четвертый чемпионат. И года два назад у них возникла идея приглашать по два профессиональных игрока из других стран.

Не могу сказать, что здесь Европы, но хиджабы носят только пожилые люди. А спортсмены и молодежь одеваются достаточно свободно. Хотя нельзя сильно открывать ноги и плечи. Но все равно, разница очень большая – другой менталитет, другая религия. Люди здесь уверенные в себе, они не привыкли напрягаться, а в спорте без этого – никак. В прошлом году мы выиграли чемпионат и хотим помочь им победить в этом, но нужно найти подход, никого не обидеть. Мы пытаемся объяснить, что команда – это не два игрока, и они должны нам помочь.

Форсюк в матчем чемпионата Кувейта.

Местные девочки не получают зарплаты, ее платят только профессиональным игрокам. Поэтому они приезжают вечером на тренировку уже после работы и рассматривают футзал, как хобби. У них спокойная жизнь – работа, машины, магазины, дом. На улицах они почти не гуляют, поскольку очень жарко. И спорт для них, как возможность себя как-то проявить. Но если они хотят, то едут на тренировку, а завтра она устала или ты ей что-то грубо ответила, и может и не прийти.

Тем не менее много и позитивных моментов. Есть девочки в команде, которые благодарят нас за то, что мы их многому научили. Ведь на самом деле они совсем еще маленькие в футзале. И сезон короткий – буквально декабрь-январь, потому что команд немного.

Футзал Сборная Украины

– В повседневной жизни уже адаптировались к Кувейту?

– В этом сезоне уже немножко легче, а в первом было сложно, потому что не можешь погулять на улице. Там температура 38–48 градусов, после пяти минут ты потеешь, голова кружится. Поэтому здесь жизнь проходит по схеме: дом, работа, супермаркеты, машина. Везде кондиционеры. И для нас это сложно, когда на улице жара, а в залах такая холодина. Но мы привыкаем.

Еда тоже специфическая: рис, мясо, кебабы. Конечно, изначально было интересно попробовать местные блюда, но поняли, что это не наше. Иногда хочется съесть элементарный борщ или гречку. Поэтому даже здесь стараемся находить возможность готовить.

Юлия Форсюк в Кувейте.

Как коротаем дни? Очень часто у нас по две тренировки в день: утром – с бразильцем из мужской команды, он тренер по физподготовке, а вечером – с девочками. И день летит быстро. Когда есть выходной, то после шести вечера выбираемся погулять, потому что здесь очень красивая природа и Персидский залив. Некоторые местные девочки водили нас по местным музеям, паркам, кафешкам. И с того, как люди здесь относятся к себе, нам где-то нужно взять пример. Потому что в Украине многие себя недооценивают и живут по навязанным стереотипам.

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