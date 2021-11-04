"В Украине в 32 года считают бабушкой": наших футзалисток тушат стереотипами, а капитан сборной играет в Кувейте

В конце октября женская сборная Украины по футзалу второй раз кряду вышла в Финал четырех Евро-2022. Но чтобы дать бой Португалии, Испании и России в марте, украинкам нужно менять менталитет и работать над своей самооценкой. А чтобы не потерять место в европейской элите, нужно найти средства и специалистов, и удержать девушек в спорте.

Проблемы женского футзала в Украине OBOZREVATEL обсудил с капитаном сборной Юлией Форсюк, которая выступает в экзотическом чемпионате Кувейта. И рассказала также о своей жизни в Юго-Западной Азии.

– Сейчас настолько выравнивается и женский, и мужской футзал, что стопроцентной уверенности в нашем выходи из группы не было. Из-за ситуации в украинском чемпионате даже были какие-то опасения, потому что очень много девочек без игрового тонуса, некоторые очень долго сидели на карантине. Но было понимание, что мы можем, что потенциально Украина – фаворит группы с Чехией, Бельгией и Финляндией.

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– Самый тяжелый матч получился с чешками (5:4), которые заняли в итоге последнее место в группе. Как так получилось?

– Скорее сказалось волнение. Официальные матчи мы не играли, наверное, больше двух лет. Не было никаких сборов. И только накануне группового этапа девочки провели спарринги с Португалией. Плюс с Чехией был какой-то дисбаланс в игре. После 3:0 в нашу пользу в первом тайме допустили ошибки в обороне, которые привели к быстрым голам. И они, возможно, как-то взбудоражили команду, начался хаос. Слава Богу, удалось удержать победу. И скажу, что Чехия гораздо сильнее и интереснее противостояла нам, чем Бельгия. Но они ей уступили.

– Если у нас большие проблемы в футзале, за счет чего у Украины такая сильная сборная, которая входит в топ-4 в Европе?

– Возможно потому, что в команде достаточно игроков, которые уже много лет занимаются футзалом. Плюс многие игроки выступают за границей – в Испании, России. Мы с Гриценко играем в Кувейте. Это не топ-чемпионат, но подход и тонус есть. К сожалению, команда IMS-НУХТ, которая четыре года подряд была чемпионом Украины, распалась, и девчонки самостоятельно поддерживали форму. Наверное, огромное желание выступить хорошо и профессиональный подход, независимо от ситуации, поспособствовали нашему успеху.

– Как же привлекать девочек в секции, если чемпионат распадается и нужно готовиться самим?

– Когда я пришла к своему первому тренеру, профессионального женского футзала не было. Мы учились и работали. У нас был большой клуб "Беличанка", и благодаря тренеру загорелись идеей выиграть чемпионат, потом поехать на Лигу чемпионов. Он всегда повторял, что у нас будет и чемпионат Европы, и чемпионат мира. Мы жили этой идеей, пока не закончили университет и не стали понимать, что нужно за что-то жить. В итоге много хороших игроков вышли замуж, а кто-то уехал играть за границу.

Сейчас очень сложно кого-то мотивировать, потому что другой чемпионат, детских школ нет, а студенческие команды на слабом уровне. Я горжусь девочками, которые работают в других сферах, но параллельно тренируются. Вот сейчас, чтобы поехать в сборную, они написали заявления за свой счет. У нашего поколения еще есть это желание, но на сколько этого хватит? А молодых девчонок трудно удержать, если ты не платишь им сумасшедшие деньги.

В Европе ситуация лучше – там есть школы, университеты. Только мы куда-то уезжаем, а испанки, итальянки и даже россиянки играют дома. Но может, наш выход в финальную часть Евро кого-то вдохновит.

– Состав финала четырех Евро-2022 будет точно таким же, как и два года назад – Испания, Португалия, Россия и Украина. Это реальная расстановка сил в Европе: топ-4, а дальше – пропасть?

– Я бы в эту четверку добавила сборную Италии, которой немного не везет, и она уже второй год подряд попадает в одну группу с Испанией. В Италии поздно спохватились с созданием сборной. Начали ее развивать только тогда, когда узнали, что в 2019 году будет женское Евро. Но Италия своими силами пока не вытягивает, поэтому уже натурализовали троих бразильянок. Остальные команды, которые были в этих четырех отборочных группах, быстро растут.

Португалия, Испания и Россия реально сильно оторвались. Они раньше остальных начали развивать футзал. Но у остальных стран, у той же Швеции или Голландии, есть все возможности их догнать в будущем. Многие даже набирали девочек из большого футбола. И если они решат, что женский футзал им интересен, то через 3-4 года расстановка сил в Европе изменится.

– На прошлом Евро Украина стало четвертой, уступив в матче за "бронзу" России только по пенальти. Есть ли у нас шанс в марте прыгнуть выше головы и нанести поражение финалистам 2019 года Испании или Португалии?

– Шанс есть всегда. Нельзя выходить на матч и не верить в собственные силы. Когда я играла в Испании, то ощутила разницу в менталитете. Я много раз говорила нашим девочкам, что мы 100% трудоспособнее их, упорнее и где-то техничнее. Но проблема наших людей в том, что мы слишком неуверенные в себе. Мы боимся совершить ошибку, не хватает спортивной злости.

У Португалии или Испании много опытных игроков из топ-чемпионатов, а у нас очень много хороших девушек закончили карьеру, не имея мотивации или возможности. У них играют девушки за 30, а у нас в 32 года тебя считают чуть ли не бабушкой, мол, ты уже никакая и пора рожать детей. За Испанию играет бразильянка, которой в 38 лет сделали паспорт и пригласили в сборную. И она – топ.

В Украине же рано тушат игроков стереотипами, где-то родители не понимают. А сохрани мы костяк сборной на протяжении нескольких лет, думаю, сегодня все было бы по-другому. Поэтому нам предстоит огромный кусок работы. И если получится сыграть обещанные товарищеские матчи с Испанией и Швецией, это будет очень большой опыт. Потому что любая игра заменяет чуть ли не месяц тренировок. И совсем другое психологическое состояние.

– Насколько серьезная разница между большим футболом и футзалом? Вы смогли бы играть на большом поле?

– Сейчас решили, что все клубы украинской Премьер-лиги должны иметь женскую команду. Но поскольку девочек-футболистов в нашей стране не сильно много, то их начали вытаскивать из футзала. И многие, не имея в футзале зарплат и предложений, пошли в футбол, где не теряются и находятся на ключевых ролях.

Но для меня это два разных вида спорта. В футзале работа с мячом однозначно быстрее и даже разными частями стопы. Из-за того, что мы играем на маленькой площадке 40х20, очень быстрый контакт и минимум времени на принятие решений. За 2–3 секунды нужно принять мяч, поднять голову, оценить ситуацию и отдать передачу. Ты все время под прессом, чаще встречаешься с мячом и чаще контактируешь с соперником.

– Мы говорим, что в Украине футзалистки и работают, и играют. А какая ситуация в топ-чемпионатах, какие там зарплаты?

– Скажу, что в Европе в основном тоже не очень большие зарплаты в клубах. Многие девочки тоже параллельно работают даже в Испании и Италии. Возможно, только топовые бразильянки получают там хорошую зарплату. Не знаю, как сейчас, но когда я там играла, могло быть 800-1000 евро. Сейчас 700-800 евро считается достаточно хорошей зарплатой. Но если ты топ-игрок, думаю, она может быть и полторы тысячи. В Италии платят чуть побольше и, если ты реально основной игрок, то можешь получать 1500-2000 евро.

У нас тоже были команды и хорошие зарплаты, но сейчас многие президенты оставили клубы по определенным причинам, и команды распались. Скажу еще, что у нас недостаточно квалифицированных тренеров. Если сравнивать по подходу даже с детскими специалистами в Европе – это небо и земля. Какое может быть развития, когда я вижу не тренировку по футзалу, а урок физкультуры?

И в команде не может быть один тренер и все. У него должен быть штаб, реабилитолог и физиотерапевт. А у нас привыкли, что все обязанности ложатся на тренера – он и психолог, и во время игры может быть врачом, и менеджером, и билеты покупает, и форму ночью набивает.

– Удивилась, что последние два сезона вы играете в Кувейте. Все-таки мусульманская страна, где к женщинам зачастую более строгое отношение, и вряд ли там сильный чемпионат... Как решились?

– Сама от себя не ожидала, моей целью всегда была Европа. Но в самый сложный период в Украине, когда из-за пандемии у нас остановили чемпионат, мне написал менеджер кувейтской команды, что им в состав нужны две девочки. И я подумала, а почему бы и нет? Раньше девочки там играли просто на улицах. Сейчас у женщин идет четвертый чемпионат. И года два назад у них возникла идея приглашать по два профессиональных игрока из других стран.

Не могу сказать, что здесь Европы, но хиджабы носят только пожилые люди. А спортсмены и молодежь одеваются достаточно свободно. Хотя нельзя сильно открывать ноги и плечи. Но все равно, разница очень большая – другой менталитет, другая религия. Люди здесь уверенные в себе, они не привыкли напрягаться, а в спорте без этого – никак. В прошлом году мы выиграли чемпионат и хотим помочь им победить в этом, но нужно найти подход, никого не обидеть. Мы пытаемся объяснить, что команда – это не два игрока, и они должны нам помочь.

Местные девочки не получают зарплаты, ее платят только профессиональным игрокам. Поэтому они приезжают вечером на тренировку уже после работы и рассматривают футзал, как хобби. У них спокойная жизнь – работа, машины, магазины, дом. На улицах они почти не гуляют, поскольку очень жарко. И спорт для них, как возможность себя как-то проявить. Но если они хотят, то едут на тренировку, а завтра она устала или ты ей что-то грубо ответила, и может и не прийти.

Тем не менее много и позитивных моментов. Есть девочки в команде, которые благодарят нас за то, что мы их многому научили. Ведь на самом деле они совсем еще маленькие в футзале. И сезон короткий – буквально декабрь-январь, потому что команд немного.

– В повседневной жизни уже адаптировались к Кувейту?

– В этом сезоне уже немножко легче, а в первом было сложно, потому что не можешь погулять на улице. Там температура 38–48 градусов, после пяти минут ты потеешь, голова кружится. Поэтому здесь жизнь проходит по схеме: дом, работа, супермаркеты, машина. Везде кондиционеры. И для нас это сложно, когда на улице жара, а в залах такая холодина. Но мы привыкаем.

Еда тоже специфическая: рис, мясо, кебабы. Конечно, изначально было интересно попробовать местные блюда, но поняли, что это не наше. Иногда хочется съесть элементарный борщ или гречку. Поэтому даже здесь стараемся находить возможность готовить.

Как коротаем дни? Очень часто у нас по две тренировки в день: утром – с бразильцем из мужской команды, он тренер по физподготовке, а вечером – с девочками. И день летит быстро. Когда есть выходной, то после шести вечера выбираемся погулять, потому что здесь очень красивая природа и Персидский залив. Некоторые местные девочки водили нас по местным музеям, паркам, кафешкам. И с того, как люди здесь относятся к себе, нам где-то нужно взять пример. Потому что в Украине многие себя недооценивают и живут по навязанным стереотипам.