Украина выиграла чемпионат Европы по борьбе

Женская сборная Украины по борьбе выиграла медальный зачет чемпионата Европы-2022, который прошел в Будапеште. Наши соотечественницы добыли две золотых, одну серебряную и две бронзовых награды.

Мужская национальная команда в континентальном первенстве участия не принимала. Украинки выступали в десяти весовых категориях и в пяти из них смогли взять медали.

"Золото" добыли Алина Грушина-Акобия (до 57 кг) ...

... и Татьяна Рижко (до 65 кг).

"Серебро" у Александра Хоменец (до 55 кг). "Бронза" на счету Илоны Прокопенюк (до 62 кг) и Аллы Белинской (до 68 кг).

7-е место заняли Лилия Маланчук (до 53 кг) и Саломея Винник (до 59 кг)

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9-е место: Наталья Кливчуцкая (до 50 кг), Анастасия Алпеева (до 72 кг), Романа Вовчак (до 76 кг).

Медальный зачет Евро-2022 по женской борьбе

Украина – 2+1+2

Турция – 2+1+1

Молдова – 2+0+2

Болгария – 1+2+1

Германия – 1+1+2

В общекомандном зачете, где считалось не по медалями, а по очкам (25 баллов – за "золото", 20 – за "серебро", 15 – "бронзу" и так далее) Украина стала второй.

Общекомандный зачет Евро-2022 по женской борьбе

Турция – 140 очков

Украина – 135 очков

Болгария – 110 очков

Германия – 101 очко

Польша – 96 очков

Как сообщал OBOZREVATEL, первую золотую медаль на Евро выборола именно Алина. В финальной схватки в весовой категории до 57 кг 22-летняя украинка на характере одолела бронзовую призерку Олимпиады-2020 Эвелину Николову из Болгарии – 6:2.

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