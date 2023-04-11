Украина впервые за 14 лет вышла на чемпионат мира по гандболу среди женщин

Женская сборная Украины по гандболу в решающем раунде квалификации на чемпионат мира победила команду Северной Македонии 31:22. Эта победа позволила подопечным Виталия Андронова впервые с 2009 года выйти на мундиаль, который с 29 ноября пройдет в Дании, Норвегии и Швеции.

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Самой результативной в поединке против македонок стала полусредняя румынского "Рымник Вилчи" Ирина Глебко — 7 голов.

14 лет назад на ЧМ-2009 украинки заняли 17-е место на турнире в Китае. Всего же в своей истории максимальным успехом для "желто-синих" стало четвертое место на чемпионате мира 2003 в Хорватии.

Свою победу над Северной Македонией главный тренер женской сборной Украины по гандболу Виталий Андронов посвятил нашим воинам.

"В первую очередь большой поклон нашему героическому народу, который защищает нас от того агрессора, который напал на нас. Мы рады, если смогли принести хоть частичку радости от победы нашим защитникам и защитницам. Надеюсь, что они хоть чуть-чуть отвлеклись и получили приятным эмоции. Это победа для них", – цитирует Андронова пресс-служба ФГУ.

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