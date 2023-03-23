''Украина хочет полной изоляции'': президент МОК оценил возможность допуска России к Олимпиаде-2024

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах признался, что его организация находится в сложной ситуации из-за намерения допустить Россию к Играм 2024 года в Париже. Он выступил против тотальной изоляции спортсменов из страны-агрессора, но признал, что не может не учитывать позицию Украины.

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Об этом Бах заявил, выступая на политическом форуме в немецком Эссене, информирует Reuters. Функционер отметил, что он понимает значение политики в современном мире, но призвал не превращать спортсменов в ее инструмент.

"Мы должны быть политически нейтральными, но не аполитичными. Мы хорошо знаем, что политика правит миром. Мы хорошо знаем, что наши решения имеют политические последствия, и мы должны учитывать это. Украина хочет, и это прямая цитата, "полной изоляции всех россиян". Мы стоим перед дилеммой. Мы сочувствуем, страдаем и понимаем украинский народ и спортсменов. С другой стороны, мы как глобальная организация несем ответственность за права человека и Олимпийскую хартию. Они не допускают такой тотальной изоляции людей с определенным паспортом", – сказал Бах.

25 января МОК выступил с новым заявлением об отстранении спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты. При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков, который смеялся над украинкой Ярославой Магучих, заявил, что РФ поедет на ОИ-2024 "как-нибудь через одно место".

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