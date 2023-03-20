Российский чемпион мира, который смеялся над Магучих, заявил, что РФ поедет на ОИ-2024 ''как-нибудь через одно место''

Российский чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков, который молчаливо поддерживает войну в Украине, выразил уверенность в том, что выступит на Олимпиаде-2024 в Париже. Легкоатлет отметил, что старается не следить за новостями вокруг возможного допуска агрессоров к Играм.

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Об этом Шубенков рассказал в интервью изданию "Спорт-Экспресс". При этом бегун добавил, что сборная России поедет в столицу Франции "как-нибудь через одно место".

"Это боль. Сейчас просто стараюсь все новости держать от себя подальше, иначе с ума сойду. Один сказал одно, второй ему ответил другое, этот думает третье, пятое, десятое... Понимаю, что эскапизм – не совсем лучший рецепт. Отвлекаюсь компьютерными играми – дайте мне фигурки покрасить и 3D-графикой немного заняться. У меня есть творческие проекты. Олимпиада-2024? Думаю, поедем. Но как-нибудь через одно место", – заявил Шубенков.

Ранее россиянин высмеял украинку Ярославу Магучих, которая назвала РФ террористической организацией, рассказав об "украинском телевизоре".

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