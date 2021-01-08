UFC: расписание главных боев 2021 года

В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в 2021-м году ожидается немало интересных поединков.

После сенсационного ухода россиянина Хабиба Нурмагомедова болельщики ждут от руководства промоушена организации топовых поединков. Уже в январе в UFC вернется звездный Конор МакГрегор, который не выходил в октагон целый год.

Кроме того, ожидается, что и сам россиянин все же возобновит карьеру.

OBOZREVATEL представляет календарь и расписание главных шоу чемпионата.

23 января

UFC 257

Абу-Даби, ОАЭ

Конор МакГрегор (Ирландия, 22-4) – Дастин Порье (США, 26-6)

Рейтинговый бой в легком весе

14 февраля

UFC 258

Кард будет объявлен позже

Как сообщал OBOZREVATEL, российский чемпион Хабиб Нурмагомедов высказался о своем возвращении в UFC.