UFC: расписание главных боев 2021 года
В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в 2021-м году ожидается немало интересных поединков.
После сенсационного ухода россиянина Хабиба Нурмагомедова болельщики ждут от руководства промоушена организации топовых поединков. Уже в январе в UFC вернется звездный Конор МакГрегор, который не выходил в октагон целый год.
Кроме того, ожидается, что и сам россиянин все же возобновит карьеру.
OBOZREVATEL представляет календарь и расписание главных шоу чемпионата.
23 января
UFC 257
Абу-Даби, ОАЭ
Конор МакГрегор (Ирландия, 22-4) – Дастин Порье (США, 26-6)
Рейтинговый бой в легком весе
14 февраля
UFC 258
Кард будет объявлен позже
Как сообщал OBOZREVATEL, российский чемпион Хабиб Нурмагомедов высказался о своем возвращении в UFC.