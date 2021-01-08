UFC: розклад головних боїв 2021 року
У Абсолютний бійцівський чемпіонаті (UFC) в 2021-му році очікується чимало цікавих поєдинків.
Після сенсаційного рішення росіянина Хабіба Нурмагомедова піти зі спорту вболівальники чекають від керівництва промоушена організації топових поєдинків. Уже в січні в UFC повернеться зоряний Конор МакГрегор, який не виходив в октагон цілий рік.
Крім того, очікується, що і сам росіянин все ж відновить кар'єру.
OBOZREVATEL представляє календар і розклад головних шоу чемпіонату.
23 січня
UFC 257
Абу-Дабі, ОАЕ
Конор МакГрегор (Ірландія, 22-4) – Дастін Пор'є (США, 26-6)
Рейтинговий бій у легкій вазі
14 лютого
UFC 258
Кард буде оголошено пізніше
Як повідомляв OBOZREVATEL, російський чемпіон Хабіб Нурмагомедов висловився про своє повернення в UFC.