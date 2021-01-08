UFC: розклад головних боїв 2021 року

У Абсолютний бійцівський чемпіонаті (UFC) в 2021-му році очікується чимало цікавих поєдинків.

Після сенсаційного рішення росіянина Хабіба Нурмагомедова піти зі спорту вболівальники чекають від керівництва промоушена організації топових поєдинків. Уже в січні в UFC повернеться зоряний Конор МакГрегор, який не виходив в октагон цілий рік.

Крім того, очікується, що і сам росіянин все ж відновить кар'єру.

OBOZREVATEL представляє календар і розклад головних шоу чемпіонату.

23 січня

UFC 257

Абу-Дабі, ОАЕ

Конор МакГрегор (Ірландія, 22-4) – Дастін Пор'є (США, 26-6)

Рейтинговий бій у легкій вазі

14 лютого

UFC 258

Кард буде оголошено пізніше

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський чемпіон Хабіб Нурмагомедов висловився про своє повернення в UFC.