Хабиб ответил на вопрос о возвращении в UFC

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, который в октябре сенсационно объявил о завершении карьеры, не исключил своего возвращения в октагон.

Об этом сам спортсмен заявил в эфире телеканала "Матч ТВ". Он отметил, что понимает желание фанатов вновь увидеть его в деле.

"Видимо, они хотят, чтобы я дрался дальше. Ну это понятно, я провел девять лет в лиге, выигрывал, есть большая фанатская база. Я их не виню, в этом ничего удивительного. Есть предложения. Скоро будем встречаться с Даной Уайтом (президентом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). – Ред.) и будем плотно обсуждать. Есть что обсудить. Но не хотел бы, чтобы такой вариант был", – сказал Хабиб.

Напомним, 24 октября Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейтжи на турнире UFC 254 и объявил о завершении карьере. На его счету 29 победных поединков в смешанных единоборствах и ни одного поражения в пассиве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов назвал сумму гонорара, за которую мог бы возобновить карьеру.