В Японии прокомментировали информацию СМИ об отмене Олимпиады в Токио

Японское правительство опровергло информацию СМИ о том, что Олимпиада-2020, которая должна пройти в Токио летом 2021 года, будет отменена из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает издание CNN, организаторы рассказали, что премьер-министр страны Есихидэ Суга решительно настроен на проведение соревнований. По их словам, все участники подготовки к Играм неоднократно собирались на встречи, на которых разрабатывались методы борьбы с инфекцией и обсуждались другие вопросы, связанные с противодействием пандемии.

Ранее британское издание The Times, ссылаясь на источник в правительстве, написало, что японские чиновники провели закрытые переговоры, на которых было принято решение о необходимости отмены Олимпиады в Токио из-за коронавируса. Они якобы пытаются придумать, как преподнести эту новость, и собираются подать заявку на проведение соревнований уже в 2032 году.

Напомним, что Олимпийские игры в столице Японии должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 80% японцев выступили против Олимпиады в Токио в 2021 году.