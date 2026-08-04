УкраїнськаУКР
русскийРУС

Центр Львова стал столицей украинского стритбола: определены победители Red Bull Half Court 2026

Глеб Иванов
Другие виды спорта
3 минуты
276
Во Львове состоялся национальный финал Red Bull Half Court
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

В воскресенье, 2 августа, площадь перед Львовским оперным театром превратилась в арену самого динамичного баскетбола 3х3. Здесь состоялся Национальный финал Red Bull Half Court — международного турнира, который ежегодно объединяет сильнейшие стритбольные команды мира. Именно во Львове определились чемпионы Украины, которые уже этой зимой будут представлять нашу страну на Мировом финале в Маниле (Филиппины).

2 августа площадь перед Львовской оперой превратилась в арену самого динамичного баскетбола 3х3.
Финал Red Bull Half Court 2026

После трёх квалификаций, прошедших этим летом в Одессе, Львове и Киеве, в решающий этап сезона вышли 24 мужские и 9 женских команд. Всего в сезоне Red Bull Half Court 2026 приняли участие более 200 команд со всей Украины, а финал стал кульминацией многомесячной борьбы за право представлять страну на мировой арене.

Победителем среди мужчин стала команда BCCrossEnduro в составе профессиональных спортсменов Сергея Старцева, Ярослава Карпюка, Сергея Кузнецова и Данила Маркива.

Победителем среди мужчин стала команда BC CrossEnduro

"Впечатления от турнира просто невероятные: поддержка, уровень организации, то, как всё прошло, — всё было на высшем уровне. Очень хочется, чтобы в Украине такие турниры проводились чаще и вместе с ними рос уровень команд, ведь это способствует развитию страны, а благодаря спорту мы можем ещё активнее представлять Украину в мире. Самое главное в нашей стратегии – взаимопонимание, поддержка, самоотдача и вера друг в друга, и это сработало. Лучшее, что может случиться с профессиональным спортсменом, – это получить возможность выступить на международном турнире, представляя свою страну", – поделился Данил Маркив.

Среди женщин победу уже второй раз подряд одержала команда БК «Строитель»

Среди женщин уже во второй раз подряд победу одержала команда БК "Будивельник" (Вита Горобец, Дарья Завидная, Юлия Гутевич, Влада Волошина).

"Финал RedBullHalfCourt – это всегда невероятно. Потрясающие эмоции, нас поддерживало огромное количество людей, львовяне аплодировали и болели за нас – большое им спасибо, нам было очень приятно. Теперь на Мировом финале в Маниле мы хотим исправить то, чего не удалось сделать в прошлом году в Дубае: пройти дальше, подняться выше и даже победить", – поделились впечатлениями и планами Вита Горобец и Дарья Завидная.

Финал Red Bull Half Court 2026

Помимо финальных матчей, зрители, посетившие в течение дня площадь перед Львовским оперным театром, увидели зрелищный данк-контест, победителем которого стал киевлянин Сергей Юркин, а также звёздный матч с участием ментора центра UNBROKEN Владимира Рудковского ("Будда"), легенды украинского киберспорта Данила "Dendi" Ишутина, главного тренера сборной Украины по брейкингу Дениса "Gimnast" Семенихина, легенд украинского баскетбола Александра Сизова и Андрея Агафонова, а также других известных гостей.

Национальный финал Red Bull Half Court состоялся при поддержке Львовского городского совета и Офиса спорта Львовского городского совета и вновь подтвердил, что украинское баскетбольное сообщество продолжает развиваться, объединяя профессиональных игроков, любителей и болельщиков вокруг самой зрелищной версии баскетбола 3х3.

Не удалось побывать на финале во Львове? Все матчи, лучшие моменты, данк-контест и звёздный матч можно посмотреть в записи на YouTube-канале Украинской Стритбольной Лиги 3х3.

Что нужно знать о Red Bull Half Court

- Самый динамичный баскетбол 3х3. Матч длится максимум 10 минут или до 21 очка. На групповом этапе действует бонус "Властелин корта", а две специальные трёхочковые зоны делают игру ещё быстрее и более непредсказуемой.

- Глобальный турнир. В 2026 году Red Bull Half Court проходит в 13 странах на четырёх континентах. Победители национальных финалов встретятся в декабре в Маниле, чтобы определить лучшие стритбольные команды мира среди мужчин и женщин.

- Мировые площадки. С 2021 года финалы турнира проходили в Риме, Каире, Белграде, Нью-Йорке и Дубае. В этом году к этому списку присоединится Манила.

Больше информации о Red Bull Half Court: https://www.redbull.ua/HalfCourt

УкраинаЛьвовБаскетбол 3х3Спорт
Редакционная политика