Центр Львова стал столицей украинского стритбола: определены победители Red Bull Half Court 2026

В воскресенье, 2 августа, площадь перед Львовским оперным театром превратилась в арену самого динамичного баскетбола 3х3. Здесь состоялся Национальный финал Red Bull Half Court — международного турнира, который ежегодно объединяет сильнейшие стритбольные команды мира. Именно во Львове определились чемпионы Украины, которые уже этой зимой будут представлять нашу страну на Мировом финале в Маниле (Филиппины).

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После трёх квалификаций, прошедших этим летом в Одессе, Львове и Киеве, в решающий этап сезона вышли 24 мужские и 9 женских команд. Всего в сезоне Red Bull Half Court 2026 приняли участие более 200 команд со всей Украины, а финал стал кульминацией многомесячной борьбы за право представлять страну на мировой арене.

Победителем среди мужчин стала команда BCCrossEnduro в составе профессиональных спортсменов Сергея Старцева, Ярослава Карпюка, Сергея Кузнецова и Данила Маркива.

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"Впечатления от турнира просто невероятные: поддержка, уровень организации, то, как всё прошло, — всё было на высшем уровне. Очень хочется, чтобы в Украине такие турниры проводились чаще и вместе с ними рос уровень команд, ведь это способствует развитию страны, а благодаря спорту мы можем ещё активнее представлять Украину в мире. Самое главное в нашей стратегии – взаимопонимание, поддержка, самоотдача и вера друг в друга, и это сработало. Лучшее, что может случиться с профессиональным спортсменом, – это получить возможность выступить на международном турнире, представляя свою страну", – поделился Данил Маркив.

Среди женщин уже во второй раз подряд победу одержала команда БК "Будивельник" (Вита Горобец, Дарья Завидная, Юлия Гутевич, Влада Волошина).

"Финал RedBullHalfCourt – это всегда невероятно. Потрясающие эмоции, нас поддерживало огромное количество людей, львовяне аплодировали и болели за нас – большое им спасибо, нам было очень приятно. Теперь на Мировом финале в Маниле мы хотим исправить то, чего не удалось сделать в прошлом году в Дубае: пройти дальше, подняться выше и даже победить", – поделились впечатлениями и планами Вита Горобец и Дарья Завидная.

Помимо финальных матчей, зрители, посетившие в течение дня площадь перед Львовским оперным театром, увидели зрелищный данк-контест, победителем которого стал киевлянин Сергей Юркин, а также звёздный матч с участием ментора центра UNBROKEN Владимира Рудковского ("Будда"), легенды украинского киберспорта Данила "Dendi" Ишутина, главного тренера сборной Украины по брейкингу Дениса "Gimnast" Семенихина, легенд украинского баскетбола Александра Сизова и Андрея Агафонова, а также других известных гостей.

Национальный финал Red Bull Half Court состоялся при поддержке Львовского городского совета и Офиса спорта Львовского городского совета и вновь подтвердил, что украинское баскетбольное сообщество продолжает развиваться, объединяя профессиональных игроков, любителей и болельщиков вокруг самой зрелищной версии баскетбола 3х3.

Не удалось побывать на финале во Львове? Все матчи, лучшие моменты, данк-контест и звёздный матч можно посмотреть в записи на YouTube-канале Украинской Стритбольной Лиги 3х3.

Что нужно знать о Red Bull Half Court

- Самый динамичный баскетбол 3х3. Матч длится максимум 10 минут или до 21 очка. На групповом этапе действует бонус "Властелин корта", а две специальные трёхочковые зоны делают игру ещё быстрее и более непредсказуемой.

- Глобальный турнир. В 2026 году Red Bull Half Court проходит в 13 странах на четырёх континентах. Победители национальных финалов встретятся в декабре в Маниле, чтобы определить лучшие стритбольные команды мира среди мужчин и женщин.

- Мировые площадки. С 2021 года финалы турнира проходили в Риме, Каире, Белграде, Нью-Йорке и Дубае. В этом году к этому списку присоединится Манила.

Больше информации о Red Bull Half Court: https://www.redbull.ua/HalfCourt