Трехкратного олимпийского чемпиона из России, который шутил про Трампа, не пустили на турнир в Италии

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов оказался не допущен к участию в гонке Gsieser Tal-Lauf в Италии из-за запрета Международной федерацией лыжных гонок (FIS) на выступления спортсменов из России. Организаторы подтвердили, что вынуждены были отказать спортсмену, несмотря на желание видеть его среди участников.

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"Правила таковы, что россиянам, к сожалению, запрещено участвовать в гонках FIS. Нам очень жаль, что он не сможет принять участие. Это было бы честью для нас! Мы надеемся, что условия скоро изменятся", – говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости.

Для справки: Gsieser Tal-Lauf – это один из крупнейших и самых известных лыжных марафонов в Южном Тироле (Италия). Гонка проводится ежегодно в долине Валь-ди-Казьес (Gsieser Tal) и привлекает как профессиональных лыжников, так и любителей.

Ранее Большунов успел выступить в Sudtirol Moonlight Classic в Сейзер Альм, победив в гонке на 30 км. После этого его участие в итальянских стартах вызвало вопросы у норвежских журналистов. На вопрос, как ему удалось попасть на соревнования, лыжник с улыбкой ответил, что ему "разрешил" Дональд Трамп.

"А какие могут быть шутки? Был разговор, все серьезно. Никаких шуток (улыбается). Трамп же есть во всех соцсетях, любой желающий может ему написать. Мне посчастливилось, он ответил", – сказал Большунов.

Он также добавил, что старается избегать общения с иностранными журналистами, так как они могут "приукрасить" его слова.

Как сообщал OBOZ.UA, после победы Большунова на Sudtirol Moonlight Classic во время торжественной церемонии награждения перед ним с флагом Украины встал итальянский лыжник.

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