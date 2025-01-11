Трагедия в сборной Украины. Из-за смертельной болезни скончалась 31-летняя вице-чемпионка мира по футзалу

Титулованная футзалистка из Полтавы Таисия Бабенко умерла от рака в возрасте 31 года, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины. Вице-чемпионка студенческого чемпионата мира (2018) боролась со смертельной болезнью с марта 2024 года.

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Таисия достигла множества успехов в своей карьере, включая звание вице-чемпионки Европы 2023 года и бронзового призера чемпионата Европы 2022 года. За эти достижения она была удостоена звания "Мастера спорта международного класса".

Бабенко выступала за такие футзальные клубы, как "Ника" и "ПЗМС", а также за футбольные команды "Лидер" и ЖФК "Ворскла". Кроме того, она имела большой опыт игры за сборные Украины по футзалу и пляжному футболу.

Футзалистки украинской сборной в прошлом году организовали сбор средств для лечения своей партнерши, однако это не помогло ее спасти.

Ее смерть стала невосполнимой утратой для всего украинского футзала. OBOZ.UA и Ассоциация футзала Украины выражают свои соболезнования семье и близким спортсменки.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 августа 2024-го, известная украинская гандболистка Ирина Глибко умерла на 35-м году жизни. Двукратная чемпионка Румынии в составе "КСМ Бухарест" (2015) и "Вилчи" (2019) скончалась от рака молочной железы.

31 июля 2023 года, защищая Украину от российских оккупантов, погибла бывшая футзалистка национальной сборной Элеонора Мальцева, выступавшая в составе 10-кратного чемпиона страны "Беличанки" из Коцюбинского.

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