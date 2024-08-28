Титулованная гандболистка сборной Украины умерла в 34 года

Известная украинская гандболистка Ирина Глибко умерла на 35-м году жизни. Двукратная чемпионка Румынии в составе "КСМ Бухарест" (2015) и "Вилчи" (2019) скончалась от рака молочной железы.

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Глибко родилась в Одессе. Входила в состав сборной Украины, была ее капитаном. В сезоне 2022/2023 занимала второе место в списке лучших бомбардирок Европейской лиги EHF.

С 2012 года выступала в Румынии.

Летом 2024 года приняла решение уйти из спорта, полностью сосредоточившись на борьбе с болезнью.

"С грустью сообщаем о кончине выдающейся спортсменки Ирины Глибко. Настоящий лидер на поле и особая душа, Ирина демонстрировала страсть и профессионализм всем, кто с ней общался. Своим образом жизни, а также своей преданностью своему делу она оставила неизгладимый след в памяти всех тех, кто имел честь знать ее или работать с ней", – говорится в некрологе клуба "Вилчи".

Как сообщал OBOZ.UA, бронзовая призерка в паралимпийских соревнованиях по жиму лежа в Украине Марина Дихтяр скончалась в 42 года. Уроженка Смелы (Черкасская область) с 14 лет страдала острой формой сколиоза. В 2016 году ей поставили диагноз мезотелиома брюшной полости.

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