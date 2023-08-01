Защитница и мама погибла от вражеской ракеты: до ВСУ выступала за сборную Украины по футзалу

31 июля, защищая Украину от российских оккупантов, погибла бывшая футзалистка национальной сборной Элеонора Мальцева, выступавшая в составе 10-кратного чемпиона страны "Беличанки" из Коцюбинского. Жизнь спортсменки, военной и волонтера оборвала вражеская ракета во время исполнении служебного задания.

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О трагедии сообщил ресурс women's sport UA на своей странице в Facebook.

Бывшей спортсменке, которая 9 лет противостояла российской военной агрессии было всего 34 года. Помимо футзальной карьеры за спиной Мальцевой был Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

"Ради вас, украинцев, идут в бой лучшие патриоты! Цените это и становитесь достойным этого! Развивайте нашу страну, пока мы воюем!", – просила в своих социальных сетях Мальцева, которая еще и активно волонтерила, собирая на самое необходимое для ВСУ.

В свой День рождения 2 апреля Мальцева рассказала, что у нее было 17 лет гражданской (детской) жизни, 8 из которых – в профессиональном спорте: "Вот эти 8 лет закалили меня на всю жизнь. Спасибо, Владимиру Колоку и моей команде за это!"

Потом в жизни Элеоноры были 17 лет в ВСУ: "Из них еще три года в спорте, но уровень уже начала терять, поскольку армия и спорт не совмещаются. И 9 лет войны..."

"Кратко о жизни крайних 9 лет: она не моя, я не делаю, что хочу и о чем мечтаю, я научилась делать с улыбкой и желанием то, что приказали! Я научилась брать позитив из постоянного моря поездок. Война подарила и дарит мне друзей и к сожалению частично их забирает – как у военных, которые защищают свою страну, а не отсиживаются", – отмечала спортсменка.

"Я набрала багаж и тележку военных знаний благодаря моим наставникам и спасибо моим военным друзьям, которые постоянно рассказывают как у них на войне – это учит военному делу как нужно и не нужно поступать", – рассказывала Мальцева.

Элеонора подчеркивала, что ее опора – это ее родители: "Они вырастили мне сыночка, за что я безгранично благодарна! Сынишка – это уже сам опора для всех. Без них я бы не достигла всего, что имею в эти 34 года. Их люблю больше всех! И сейчас единственное желание, как и у вас, поскорее победить врага и сохранить побольше жизней наших мужественных побратимов".

Но 31 июля Элеоноры не стало. Ее жизнь оборвала вражеская ракета.

"Нас свела война. Бывают люди, которые являются огоньком. Она была такой. Элеонора Мальцева. Она стала нашей "крестной" саперской деятельности. Всегда улыбающаяся... Оптимистка... Трудно... Очень...", – отреагировала на гибель Мальцевой Виктория Шапран.

У спортсменки и защитницы остался 13-летний сын. В 2021 году, до полномасштабно вторжения РФ Элеонора писала, что ребенок, который растет в семье, где родители – военные, имеет совсем другую жизнь.

"У моего сына уже не детский стаж за свои 11 лет: он 4 раза менял садик и 7 раз переезжал из школы в школу. И я молчу, сколько раз приезжали бабушка или дедушка и сидели с ним пока я на выезде. И сын оставил друзей по которым скучает. Он говорит так: мама я горжусь, что ты военная! Военные нас защищают! Я потерплю сколько нужно, пока ты будешь в командировках, потому что ты защищаешь меня, нашу землю и наш народ", – признавалась Мальцева.

В памяти родных, друзей и сослуживцев Элеонора навсегда останется "солнечной девочкой", которая всегда была жизнерадостной и улыбающейся, даже на позициях.

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