Только зубами клацнул... Российского гиганта одним ударом отправили в тяжелый нокаут на турнире по пощечинам. Видео

31-летний россиянин Денис Вильданов по кличке Папа, без шансов проиграл на 11-м турнире по пощечинам Power Slap. Бой в Лас-Вегасе против американца Дэйна Вернса по прозвищу Гавайский Хитмен завершился тяжелім нокаутом.

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Вильданов своим ударом серьезно пошатнул американца, но тот смог устоять на ногах и прийти в себя. Ответ Хитмена став фатальным для россиянина. Бывший пауэрлифтер и регбист, чей вес составляет 212 кг, рухнул на настил, клацнув зубами, и уже не смог подняться.

Лига Power Slap была основана Дэйной Уайтом, руководителем UFC, и предполагает чередование пощечин между соперниками с целью отправить их в нокаут.

Не так давно россиянин Василий "Пельмень" Камоцкий проиграл в финале международного турнира по пощечинам Power Slap американцу Коа Вирнесу по прозвищу Безумный гаваец.

Отметим, что не так давно OBOZ.UA опубликовал статью неврологов из Университета Питтсбурга и системы здравоохранения штата Вирджиния, которые выяснили, что пощечина может вызвать сотрясение мозга. Для исследования были проанализированы последствия 333 пощечин.

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