Российского чемпиона в бою за титул забил оплеухами Безумный гаваец. Видео

Россиянин Василий "Пельмень" Камоцкий проиграл в финале международного турнира по пощечинам Power Slap американцу Коа Вирнесу по прозвищу Безумный гаваец. Лига Power Slap была основана Дэйной Уайтом, руководителем UFC, и предполагает чередование пощечин между соперниками с целью отправить их в нокаут.

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Встреча Камоцкий – Вирнес завершился раздельным решением судей со счетом 49-46, 47-47, 47-47. Россиянин слабо бился и отхватил большое число оплеух, что и стало причиной поражения.

34-летний уроженец Красноярского края получил широкую известность после победы на чемпионате по пощечинам весной 2019 года.

В июне Камоцкий дебютировал в организации Даны Уайта на турнире Power Slap 8 против поляка Камила Марусаржа по прозвищу Полярный медведь и нокаутировал его первым ударом.

Отметим, что не так давно OBOZ.UA опубликовал статью неврологов из Университета Питтсбурга и системы здравоохранения штата Вирджиния, которые выяснили, что пощечина может вызвать сотрясение мозга. Для исследования были проанализированы последствия 333 пощечин.

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