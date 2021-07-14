Стрельба под Одессой связана с чемпионом Украины: СМИ назвали фамилию

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Магомед Закариев

Стрельба в селе Фонтанка под Одессой произошла на свадьбе у Магомеда Закариева, который становился чемпионом Украины по вольной борьбе в 2013, 2016, 2017, 2020 годах. Как утверждает Telegram-канал Х**вая Одесса", именно его гость Кирилл Крамаренко начал стрелять в воздух, как это обычно делают на чеченских свадьбах.

Магомед Закариев праздновал свадьбу в Фонтанке

Закариев родился в Одессе, куда его семья переехала из Грозного.

Магомед Закариев
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Занимается спортом с 7 лет и еще в детстве побеждал на международных турнирах. Учился в Международном гуманитарном университете.

Магомед Закариев (в центре)

Отец Магомеда известный герой чеченской войны Ахмед Закариев. Погиб в 2000 году при боях за столицу Чечни.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция уже задержала стрелка. В сети появилось видео, из ресторана "Море", где проходило торжественное мероприятие.

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В ролике видно, как силовики кладут нарушителей лицом на землю.

Мужчина, открывший стрельбу.

Также правоохранители установили личность водителя, который своими действиями создавал аварийную ситуацию на дороге. На него составили административный протокол.

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