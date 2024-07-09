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Стало известно, сколько украинцев выступит на Олимпиаде-2024: расклад по видам спорта

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
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Стало известно, сколько украинцев выступит на Олимпиаде-2024: расклад по видам спорта

Сборная Украины будет представлена 140 атлетами в 23 видах спорта на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Соревнования состоятся в столице Франции с 26 июля по 11 августа, а наша команда впервые выступит в футбольном турнире.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Национального олимпийского комитета (НОК) Вадим Гутцайт, пишет сайт "Суспильного". Больше всего наших представителей будет в легкой атлетике – 25 спортсменов. Также "сине-желтые" выступят в брейкинге, которые впервые попал в программу Игр.

Стало известно, сколько украинцев выступит на Олимпиаде-2024: расклад по видам спорта
Стало известно, сколько украинцев выступит на Олимпиаде-2024: расклад по видам спорта

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ОИ-2024 ПО ВИДАМ СПОРТА.

  • Легкая атлетика – 25
  • Футбол – 18
  • Прыжки в воду – 9
  • Гребля (гребли на байдарках и каноэ и гребной слалом) – 9
  • Борьба (свободная и греко-римская) – 9
  • Художественная гимнастика – 6
  • Академическая гребля – 6
  • Спортивная гимнастика – 6
  • Теннис – 6
  • Стрельба (шаровая и стендовая) – 6
  • Фехтование – 6 (+2 запасные)
  • Плавание – 5
  • Дзюдо – 5
  • Велоспорт (шоссе + маунтенбайк) – 4
  • Бокс – 3
  • Брейкинг – 3
  • Современное пятиборье – 3
  • Настольный теннис – 3
  • Скалолазание – 2
  • Артистическое плавание – 2
  • Стрельба из лука – 2
  • Бадминтон – 1
  • Тяжелая атлетика – 1
Стало известно, сколько украинцев выступит на Олимпиаде-2024: расклад по видам спорта
Стало известно, сколько украинцев выступит на Олимпиаде-2024: расклад по видам спорта

Отметим, что накануне Олимпиады разгорелся скандал вокруг футбольной сборной. Тренер команды Руслан Ротань не смог рассчитывать на главных звезд, заявив на турнир лишь одного участника Евро-2024.

Стало известно, сколько украинцев выступит на Олимпиаде-2024: расклад по видам спорта

Как сообщал OBOZ.UA, пятикратный чемпион мира в метанье молота Павел Файдек выступил категорически против участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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