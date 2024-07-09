Стало известно, сколько украинцев выступит на Олимпиаде-2024: расклад по видам спорта

Сборная Украины будет представлена 140 атлетами в 23 видах спорта на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Соревнования состоятся в столице Франции с 26 июля по 11 августа, а наша команда впервые выступит в футбольном турнире.

Видео дня

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Национального олимпийского комитета (НОК) Вадим Гутцайт, пишет сайт "Суспильного". Больше всего наших представителей будет в легкой атлетике – 25 спортсменов. Также "сине-желтые" выступят в брейкинге, которые впервые попал в программу Игр.

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ОИ-2024 ПО ВИДАМ СПОРТА.

Легкая атлетика – 25

Футбол – 18

Прыжки в воду – 9

Гребля (гребли на байдарках и каноэ и гребной слалом) – 9

Борьба (свободная и греко-римская) – 9

Художественная гимнастика – 6

Академическая гребля – 6

Спортивная гимнастика – 6

Теннис – 6

Стрельба (шаровая и стендовая) – 6

Фехтование – 6 (+2 запасные)

Плавание – 5

Дзюдо – 5

Велоспорт (шоссе + маунтенбайк) – 4

Бокс – 3

Брейкинг – 3

Современное пятиборье – 3

Настольный теннис – 3

Скалолазание – 2

Артистическое плавание – 2

Стрельба из лука – 2

Бадминтон – 1

Тяжелая атлетика – 1

Отметим, что накануне Олимпиады разгорелся скандал вокруг футбольной сборной. Тренер команды Руслан Ротань не смог рассчитывать на главных звезд, заявив на турнир лишь одного участника Евро-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, пятикратный чемпион мира в метанье молота Павел Файдек выступил категорически против участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!