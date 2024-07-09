Стало известно, сколько украинцев выступит на Олимпиаде-2024: расклад по видам спорта
Сборная Украины будет представлена 140 атлетами в 23 видах спорта на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Соревнования состоятся в столице Франции с 26 июля по 11 августа, а наша команда впервые выступит в футбольном турнире.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Национального олимпийского комитета (НОК) Вадим Гутцайт, пишет сайт "Суспильного". Больше всего наших представителей будет в легкой атлетике – 25 спортсменов. Также "сине-желтые" выступят в брейкинге, которые впервые попал в программу Игр.
СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ОИ-2024 ПО ВИДАМ СПОРТА.
- Легкая атлетика – 25
- Футбол – 18
- Прыжки в воду – 9
- Гребля (гребли на байдарках и каноэ и гребной слалом) – 9
- Борьба (свободная и греко-римская) – 9
- Художественная гимнастика – 6
- Академическая гребля – 6
- Спортивная гимнастика – 6
- Теннис – 6
- Стрельба (шаровая и стендовая) – 6
- Фехтование – 6 (+2 запасные)
- Плавание – 5
- Дзюдо – 5
- Велоспорт (шоссе + маунтенбайк) – 4
- Бокс – 3
- Брейкинг – 3
- Современное пятиборье – 3
- Настольный теннис – 3
- Скалолазание – 2
- Артистическое плавание – 2
- Стрельба из лука – 2
- Бадминтон – 1
- Тяжелая атлетика – 1
Отметим, что накануне Олимпиады разгорелся скандал вокруг футбольной сборной. Тренер команды Руслан Ротань не смог рассчитывать на главных звезд, заявив на турнир лишь одного участника Евро-2024.
Как сообщал OBOZ.UA, пятикратный чемпион мира в метанье молота Павел Файдек выступил категорически против участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
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