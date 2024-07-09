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"Не иметь ничего общего": знаменитый легкоатлет призвал "отодвинуть в сторону" Россию

Александр Чеканов
Другие виды спорта
1 минута
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'Не иметь ничего общего': знаменитый легкоатлет призвал 'отодвинуть в сторону' Россию

Пятикратный чемпион мира в метанье молода Павел Файдек выступил категорически против участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. При этом легкоатлет отметил, что главным образом придерживается такой позиции из-за постоянных допинговых скандалов вокруг представителей РФ.

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Об этом Файдек заявил в интервью порталу weszlo.com. 35-летний спортсмен отметил, что россияне постоянно занимаются обманом и различными махинациями – они подменивают допинг-пробы или тренируются на объектах, куда запрещен допуск допинг-офицеров.

"Не иметь ничего общего": знаменитый легкоатлет призвал "отодвинуть в сторону" Россию
"Не иметь ничего общего": знаменитый легкоатлет призвал "отодвинуть в сторону" Россию

"Россияне не нужно допускать к Олимпиаде. Даже, если не смотреть на факт войны в Украине. У нас была Олимпиада в Сочи, где россияне занимались такими вещами, как замена мочи на допинг-контроль. Позже их спортсменов много лет ловили на допинге или они тренировались в закрытых военных центрах, где допинг-контроль не допускается. Я не хочу с ними иметь ничего общего. Я не пожму им руки. Такую страну надо отодвинуть в сторону" – сказал Файдек.

"Не иметь ничего общего": знаменитый легкоатлет призвал "отодвинуть в сторону" Россию
"Не иметь ничего общего": знаменитый легкоатлет призвал "отодвинуть в сторону" Россию

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