'Не иметь ничего общего': знаменитый легкоатлет призвал 'отодвинуть в сторону' Россию

Пятикратный чемпион мира в метанье молода Павел Файдек выступил категорически против участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. При этом легкоатлет отметил, что главным образом придерживается такой позиции из-за постоянных допинговых скандалов вокруг представителей РФ.

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Об этом Файдек заявил в интервью порталу weszlo.com. 35-летний спортсмен отметил, что россияне постоянно занимаются обманом и различными махинациями – они подменивают допинг-пробы или тренируются на объектах, куда запрещен допуск допинг-офицеров.

"Россияне не нужно допускать к Олимпиаде. Даже, если не смотреть на факт войны в Украине. У нас была Олимпиада в Сочи, где россияне занимались такими вещами, как замена мочи на допинг-контроль. Позже их спортсменов много лет ловили на допинге или они тренировались в закрытых военных центрах, где допинг-контроль не допускается. Я не хочу с ними иметь ничего общего. Я не пожму им руки. Такую страну надо отодвинуть в сторону" – сказал Файдек.

Ранее бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков призвал Международный олимпийский комитет (МОК) навсегда запретить российскую символику на ОИ.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная России по спортивной борьбе отказалась участвовать в Олимпийских играх 2024 года, назвав неприемлемыми условия допуска.

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