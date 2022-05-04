'Сложно разобраться': звезда мирового спорта, который соперничает с россиянином, неоднозначно высказался о войне в Украине

Знаменитый норвежский лыжник Йоханнес Клебо неоднозначно высказался о войне в Украине. Главный соперник российского олимпийского чемпиона Александра Большунова и пятикратный чемпион Игр не ожидал, что подобное может произойти, но не смог назвать РФ страной-агрессором.

Об этом сам Клебо заявил в интервью порталу dagbladet.no. По словам лыжника, "спортсменам трудно разобраться в нынешней ситуации".

"Скажу совершенно честно, я не думал, что это может произойти в 2022 году. Мне трудно говорить об этом, потому что я не знаю, что сказать. Вся ситуация абсолютно ужасна. Мы действительно дистанцируемся от этого. Война – это не то, за что будет кто-то выступать. Я думаю, что ситуация в целом сложная, и думаю, что смешивание политики и спорта – очень сложное сочетание. Чувствую, что говорю от имени всех, когда говорю, что спортсмену просто сложно разобраться", – заявил Клебо.

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Норвежский лыжник пять раз становился чемпионом Олимпиады, из них два – в Пекине-2022. В свою очередь Большунов трижды брал "золото" в Китае. Отметим, что россиянина высмеяли за посещение митинга в поддержку войну 18 марта, когда ради Z-концерта он отказался от участия в гонке.

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