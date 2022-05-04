Россиянину угрожают смертью за футболку с Украиной, в которой он вышел на забег в Екатеринбурге. Пропагандист Соловьев в гневе

Российский легкоатлет Александр Антонов пошел на риск и вышел на забег в Екатеринбурге "Майская гроза" в футболке с гербом Украины. В такой экипировке 2 мая он преодолел всю дистанцию и занял второе место. После чего на Александра массово посыпались угрозы и начались разборки с полицией.

Неприятности для легкоатлета начались после того, как Антонов выложил фото в футболке с трицубом и надписью "Украина" у себя в социальных сетях. Спортсмену открыто желают смерти за поддержку Украины, которую пытаются захватить российские оккупанты.

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"На меня обрушились тонны хейта в соцсетях, я даже не захожу, блокирую таких. Понятно, что среди них есть и боты, и реальные люди, но их бесчисленное количество. "Умри, мразь" – это самое безобидное из того, что мне писали. Я не рассчитывал на такой масштаб. В посте я делал акцент на спортивном результате, а не на футболке, в которой финишировал", – сказал Антонов E1.RU.

А организаторы забега в Екатеринбурге, чтобы снять с себя всю ответственность за происходящее, еще во время соревнований сообщили про экипировку участника в полицию. Мол, они не знали, что Антонов собирается бежать в таком виде.

"Он за 15 или 10 секунд до старта снял с себя ветровку. Мы, конечно, сразу сообщили, куда следует. Я не могу какую-то оценку делать, пусть это делают силовики. Наши старты вне политики. Такие поступки – полностью на совести участников, мы не можем их контролировать, их слишком много", – заявил один из организаторов "Майской грозы" Андрей Уткин.

Не прошел мимо такой истории и пропагандист Кремля Соловьев, который ранее уже имел претензии к Екатеринбургу, называя его "центром мерзотной либероты", из-за негативного отношения к войне ряда известных жителей города. И заявлял, что надо мозги людям на место ставить очень жестко.

Теперь же досталось легкоатлету, который поддержал Украину. Соловьев делает вид, что не понимает поступка Александра.

"Он так с гордостью выкладывает свою фотку… Ну зачем? Это нарочно все? Это показать, насколько я прав? Никакой другой логики в этом быть не может. Он бежит в майке "Украина". Радостный, счастливый. Он в восторге от себя. Это доказательство всего того, что я говорил про Екатеринбург", – заявил он в эфире "Соловьев LIVE" на YouTube.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты убили титулованного легкоатлета-рекордсмена Украины.