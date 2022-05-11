''Слабо с гербом РФ по Киеву?'' Россиянина в футболке с ''Украиной'' поддержали в Екатеринбурге, но ''патриоты'' беснуются

Неожиданно немало жителей Екатеринбурга заступились за российского спортсмена, который вышел на местный забег "Майская гроза" в футболке с гербом Украины и надписью Ukraine. Несмотря на то, что после соревнования Александру Антонову писали много гадостей и желали смерти, нашлись люди, которые встали на его сторону.

Так большая часть читателей популярного в Екатеринбурге ресурса E1.RU не видит в поступке Антонова антироссийских действий или дискредитации армии РФ. Хотя организаторы забега после того, как увидели экипировку Александра, тут же сообщили в полицию, чтобы не пострадать самим.

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"У нас что, гербы других стран запрещены? С каких это пор? На спортивной одежде, которую носят в нашем городе, очень часто изображен какой-нибудь герб или флаг. Кажется, больше всего немецких. Так что же, его запрещать? Это ведь не нацистская символика!", – пишут екатеринбуржцы.

Также люди уже запутались, почему нельзя поддерживать украинцев, ведь, по официальной версии Москвы, их просто спасают от киевской хунты.

Также адекватные читатели пишут, что Россия возвращается в 1937 год – время голодомора, массовых репрессий, ссылок и расстрелов "врагов", несогласных с политикой Кремля. И любое инакомыслие наказывается.

А некоторые вспомнили и более поздние "страшилки" СССР про лезвия в американских жвачках и вшах в "капиталистических" джинсах.

Но остаются те, кто считает, что Антонов устроил осознанную провокацию, ведь он знал, что будет бежать по улицам города одним из лидеров и не затеряется в толпе в такой экипировке. Возмущены поступком спортсмена и те, у кого в Украине воюют родственники, хотя их туда никто не звал.

В целом, мнения на родине Антонова разделились. Зомбированные телевидением не видят дальше своего носа и не верят, что кто-то может выбрать сторону Александра, ведь в их окружении все поддерживают "спецоперацию". Они предлагают спортсмену пробежаться теперь с символикой РФ в Украине. Но нашлись россияне, у которых совсем иное мнение.

Отметим, что конфликт вокруг Антонова, который стал серебряным призером "Майской грозы", раздувал и пропагандист Кремля Соловьев. Ранее он уже имел претензии к Екатеринбургу, называя его "центром мерзотной либероты" из-за негативного отношения к войне ряда известных жителей города. И заявлял, что надо мозги людям на место ставить очень жестко.

Мы узнали, что Антонов является профессиональным спортсменом. Александр – мастер спорта по легкой атлетике и кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам и биатлону. Регулярно участвует в различных коммерческих стартах по бегу, триатлону и лыжным гонкам, побеждая и занимая призовые места.

Также был со-партнером триатлониста-паралимпийца. А в 2021 году выиграл этап мировой серии Red Bull 400, пройдя быстрее всех экстремальный забег по 400-метровому лыжному трамплину, уклон которого 35 градусов.

Помимо этого, 32-летний Антонов работает тренером по бегу и лыжным гонкам и организовывает популярные в регионе спортивные кэмпы.

Ранее мы сообщали, что российские гимнастки и фигуристы выступили "Za мир без нацизма". Спортсмены поддержали Путина и разозлили болельщиков.