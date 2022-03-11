В Чернигове российские оккупанты разбомбили стадион и библиотеку. Фото и видео

В пятницу утром, во время традиционного обращения, глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус рассказал о ситуации в городе на 11 марта. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Черниговской облгосадминистрации.

В видеозаписи Чаус иронически назвал стадион имени Гагарина и местную библиотеку "стратегическими военными объектами". Это связано с тем, что в ночь на 11 марта оккупанты бомбили эти локации.

"Друзья, это уже агония. Я думаю, что у них очень быстро закончатся снаряды и патроны. Потому что так, как они стреляют по нашей Черниговщине и другим городам Украины, точно надолго их не хватит. Они стреляют по гражданским объектам. Стадион имени Гагарина... воронка за мной. Это прилетело с самолета", – сказал глава Черниговской ОГА.

Видео дня

Чаус добавил, что в результате бомбардировки есть прорыв в водоканале, и сейчас ведутся восстановительные работы, чтобы в городе появилась вода: "Работают электроснабжающая компания, газоснабжающая и теплопоставщики – все коммунальщики работают на восстановление сетей. Враг продолжает агонизировать, потому что у него заканчиваются ресурсы. Поэтому он прибегает к таким скотским ударам по гражданской структуре".

Стоит отметить, что кроме библиотеки и стадиона российские оккупанты обстреляли здание Музея украинских древностей Василия Тарновского. По словам Сергея Лаевского, директора этого музея, дом "пережил" обстрелы большевиков в 1918 и 1919 годах, а во время Второй мировой войны уцелел после бомб немецких нацистов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети рассказали о преступлениях оккупантов на Черниговщине: отбирали у пенсионеров еду и деньги.

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