'80 лет назад было совершено одно из самых страшных преступлений': Зеленский почтил память жертв геноцида крымских татар

Президент Владимир Зеленский почтил память жертв геноцида крымских татар. Глава государства отметил, что депортация крымскотатарского народа 80 лет назад стала одним из самых страшных преступлений советской власти против жизни людей.

Зеленский подчеркнул, что из-за преступных действий СССР крымскотатарский народ по меньшей мере потерял свою треть. Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

По словам президента, вернуться на родную землю люди смогли только спустя десятки лет, но преступник так и не был наказан и советский режим не был осужден.

"Пренебрежение к человеческой жизни и господствовавшее в прошлом веке государственное насилие возродились в наше время. Десять лет назад старое зло – зло геноцида – обновило форму, изменило идеологическое прикрытие, но не изменило своей сущности и мишеней и так же пошло против Украины, начав с Крыма", – заявил президент.

Также Зеленский заявил, что Украина обязана ответить на удары России стойкостью наших людей, победой нашего государства над злом оккупации и справедливым наказанием за все российские преступления войны, начиная с 2014 года.

"Защищая сейчас Украину, наших людей и правду о том, что происходило на нашей земле, мы чтим память всех, чья жизнь была уничтожена, и утверждаем силу человечности – силу наших последующих поколений", – написал глава государства.

Напомним, российские террористы продолжают депортировать детей из Украины на территорию РФ. Более того, захватчики практикуют изменения имен и мест рождения депортированных детей.

Ранее сообщалось, что в марте 2023 года МКС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой по обвинению в незаконном вывозе детей из Украины. Позже в Гааге заявили, что могут выдать новые ордера на арест высшего руководства России.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия заставило почти три миллиона украинцев получить так называемые паспорта РФ. Людей, которые отказались от фейковых документов, агрессор будет считать "иностранными гражданами или лицами без гражданства". Более того, диктатор Владимир Путин издал указ, согласно которому люди без "паспорта РФ" не будут иметь права проживать на оккупированных территориях с 1 июля 2024 года.

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